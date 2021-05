Bilan de campagne

Baisse des volumes et hausse des prix des pommes en 2020-2021

En 2020, la production française de pommes est la plus basse depuis sept ans.© Yann Cainjo

Canicule, alternance et baisse des surfaces, la production française 2020 de pommes est la plus basse depuis sept ans. Heureusement que les cours sont en hausse sur les sept premiers mois de la campagne pour compenser une baisse des exportations et maintenir le chiffre d’affaires.