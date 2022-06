Publiés le 9 juin 2022 sur le site du ministère de l’Agriculture, les derniers chiffres clés de la Haute valeur environnementale (HVE) dressent le bilan de la certification au 1er janvier 2022. Pour rappel, cette certification environnementale, dite de niveau 3, est une démarche volontaire et accessible à toutes les filières. Le gouvernement s’est fixé l’objectif de 15 000 exploitations certifiées en 2022 et 50 000 en 2030.

Le HVE recouvre 4,4 % de la SAU française

Au 1er janvier 2022, le ministère recense 24 827 exploitations certifiées HVE, soit une progression de 73 % par rapport à 2020. Ces exploitations représentent 6,4 % des exploitations agricoles françaises. Elles couvrent 4,4 % de la SAU nationale, soit environ 1,17 million d’hectares.

La Région Occitanie a connu la plus progression la plus importante, et devient la première Région HVE en regroupant presque un quart des exploitations certifiées de France (24 %). Elle est suivie par la Région Nouvelle-Aquitaine (20 % des exploitations).

Les grandes cultures sont dynamiques

Les exploitations viticoles restent majoritaires et représentent encore 74 % des exploitations certifiées au 1er janvier 2022, mais le rythme de certification semble ralentir. Au contraire, le nombre d’exploitations de grandes cultures augmente fortement. Il représente, au 1er janvier 2022, 7,8 % des exploitations certifiées. C’est deux fois plus qu’au 1er juillet 2020. L’arboriculture et le maraîchage représentent respectivement 6,3 % et 3,1 % des exploitations certifiées.

Les certifications en polyculture-élevage continuent elles aussi de progresser. Elles représentent 7,5 % des exploitations certifiées HVE. 90 % d’entre elles sont des élevages de ruminants. Le ministère souligne que les élevages de volailles et de porcs « semblent avoir plus de mal à s’engager dans cette démarche ».

HVE, mais pas que…

44 % des exploitations certifiées sont également engagées dans une autre démarche qualité, majoritairement un SIQO (1). Un peu moins de 10 % des exploitations sont également en agriculture biologique.

89 % des exploitations certifiées HVE ont choisi la voie de certification A. La voie B, vivement critiquée, devrait disparaître dans le futur référentiel HVE.

