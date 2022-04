Les responsables de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, du Programme alimentaire mondial des Nations unies et de l’Organisation mondiale du commerce ont appelé le mercredi 13 avril 2022, dans un communiqué commun, à « une action urgente en matière de sécurité alimentaire ».

Pour David Malpass, président de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), et Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), « il est essentiel de fournir rapidement un soutien coordonné aux pays en situation d’insécurité alimentaire ».

Des actions coordonnées pour soutenir les pays vulnérables

Dans un communiqué commun du mercredi 13 avril 2022, ces quatre responsables ont appelé la communauté internationale « à soutenir d’urgence les pays vulnérables par des actions coordonnées comme la fourniture urgente de nourriture, un soutien financier, une production agricole accrue et un commerce ouvert ».

Pour eux, les conséquences du conflit actuel en Ukraine viennent s’ajouter à la pandémie de Covid-19 alors que le changement climatique et les nombreux conflits causent déjà des dommages persistants aux populations du monde entier.

« La forte hausse des prix des produits de base et les pénuries d’approvisionnement accroissent la pression sur les ménages du monde entier et plongent des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté », ont déploré mercredi ces responsables.

Un besoin urgent de financements

Ils incitent également la communauté internationale « à aider à répondre aux besoins de financement urgents, notamment par le biais de subventions » tels que « le financement des approvisionnements alimentaires immédiats » ou « des filets de sécurité pour répondre aux besoins des pauvres et des petits agriculteurs confrontés à des prix plus élevés pour l’approvisionnement ».

Le maintien d’un commerce international « ouvert »

Autre mesure nécessaire selon eux, le maintien d’un commerce international « ouvert » et l’absence de recours à des « mesures restrictives telles que les interdictions d’exportation de denrées alimentaires ou d’engrais qui exacerbent davantage les souffrances des personnes les plus vulnérables ».

« Il est particulièrement important de ne pas imposer de restrictions à l’exportation sur les achats alimentaires humanitaires par le Programme alimentaire mondial des Nations unies », ont-ils ajouté.

David Malpass, qui se trouvait le mardi 12 avril 2022 en Pologne, avait prévenu la communauté internationale que la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine avait déclenché une réaction en chaîne dans l’économie mondiale impliquant une hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires et aggravant la pauvreté et la faim.