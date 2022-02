Sainte-Hélène, l’île impériale

Depuis quel point peut-on le mieux contempler l’infini ? En donnant à ressentir autant l’immensément grand que l’absolument petit, Sainte-Hélène figure parmi les favoris. Les Anglais, les premiers, l’ont compris quand ils envoient le plus terrible de leurs ennemis sur ce « confetti » de dix-sept kilomètres sur dix.

Parmi les terres les plus isolées du globe, ce rocher volcanique planté dans l’Atlantique sud, à deux mille kilomètres de la première côte africaine et trois mille de celles du Brésil, n’a pas toujours suscité l’enthousiasme à première vue. « C’est un roc noir que le diable a “chié” entre deux voyages », a décrit sans détour l’un des compagnons d’exil de l’Empereur pour dénoncer la rudesse de la captivité. Après sa seconde abdication, Napoléon 1er est en effet envoyé par les Britanniques sur l’île de Sainte-Hélène avec quatre de ses officiers, leur famille et domestiques. Ils débarquent sur le rocher le 16 octobre 1815. Débutent alors six années de jours sans fin, au cours desquels les repas ne seront jamais servis aux mêmes heures afin d’en rompre la litanie.

Dans sa prison des flots, gardée par trois mille soldats, l’Empereur déchu dictera ses mémoires, lira, montera à cheval, jardinera et fulminera contre ses conditions de détention. Il décède le 5 mai 1821 dans sa résidence de Longwood, des suites d’un cancer de l’estomac, à l’âge de 51 ans. Son corps d’abord enterré dans la vallée de la Tombe, où il aimait faire pousser des géraniums, repose aujourd’hui aux Invalides, à Paris, selon sa volonté. Au cœur du territoire anglais, sa dernière demeure est devenue depuis un domaine français.

Surnommée « les Galapagos de l’Atlantique sud » en raison de la richesse de sa biodiversité, l’île, qui rêve d’échapper à son prisonnier, grouille de trésors dont seules les Tropiques ont le secret : ses fonds marins exceptionnels, paradis des requins-baleines, ses mille et un sentiers jamais arpentés, ses collines verdoyantes gorgées de fruits, et ses quatre mille habitants dont l’accueil donne ce curieux sentiment d’être reçu par des parents, font de ce point sur l’infini un horizon plein de promesses.

Rosanne Aries

Visite incontournable : remeublée comme au temps de Napoléon, la maison de Longwood occupe un domaine de 15 hectares. © Craig Williams