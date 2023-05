Agriteos, filiale de la Société du Canal de Provence (SCP), vient d’inaugurer une installation en arboriculture dans le Vaucluse.

Claude Sollier est l’un des premiers arboriculteurs du Vaucluse à accueillir un dispositif agrivoltaïque sur son exploitation basée à Apt. Installé en octobre 2022, il recouvre une parcelle de pruniers de 1 200 m², soit 2 500 m² ombragés au total. C’est Agriteos, la filiale commune à la Société du Canal de Provence, et Ombrea, fabricant de panneaux, qui a réalisé ce projet de 100 kilowatts-heure, inauguré le 30 mars. « Notre mission principale consiste à sécuriser la desserte en eau de la région Sud, indique Robin Musson, chef de projet. Nous nous sommes récemment lancés dans la production d’énergies renouvelables. »

Pilotée par un algorithme

« J’ai proposé à Agriteos d’expérimenter leur solution sur un verger de pruniers, car ce fruit entre en production au mois de septembre. Elle est donc soumise aux coups de chaleur », précise Claude Sollier. Il s’agit d’une parcelle plantée en 2019 palissée et équipée de filets paragrêle. Les panneaux sont implantés à 4 mètres de hauteur et la distance entre les poteaux qui supportent la centrale permet aux engins de circuler. L’installation est pilotée par un algorithme qui ouvre ou rétracte les panneaux en fonction des données météorologiques et agronomiques de la parcelle. Celle-ci a été équipée de capteurs agroclimatiques. « Les ombrières se déploient ainsi en cas de fortes chaleurs et se rétractent lors de la floraison », précise Robin Musson. Agriteos va procéder à un suivi agronomique du verger.

« Nous allons effectuer des mesures sur la croissance des arbres, le calibre des fruits ou encore les rendements », annonce Robin Musson. Claude Sollier a déjà fait des observations : « Nous avons constaté un léger retard de la floraison. Au début d'avril, nous avons connu un épisode de gel. Les températures sont descendues en dessous de 4°C. Nous avons protégé les vergers avec des bougies. Sauf le dernier jour sur la parcelle ombragée, où il faisait moins froid. » Agriteos a signé un bail emphytéotique de 30 ans avec l’agriculteur pour exploiter le site.