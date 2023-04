Le temps est relativement frais en ce début de mois d’avril, avec quelques gelées matinales tardives, mardi et mercredi. Malgré la fraîcheur, le climat est plus sec qu’au mois de mars.

Le soleil et la fraîcheur pointent le bout de leur nez ce mardi 4 avril et ce mercredi 5 avril 2023. Le ciel dégagé apporte de fréquentes gelées, souvent observées le matin. « Mercredi, ces gelées concernent aussi souvent la moitié ouest dans l’intérieur des terres, et sont localement fortes dans le nord-est avec quelques valeurs prévues de l’ordre de -4 à -6 °C », annonce Météo-France dans un bulletin d’information publié ce lundi 3 avril 2023. Les après-midi seront marqués par des températures légèrement inférieures aux normales saisonnières.

Quelques perturbations avant le week-end

« Jeudi, une perturbation entre sur un quart nord-ouest du pays, avec un peu de pluie, avant de s’étendre jusqu’à l’est la nuit suivante, avec un peu de neige à altitude relativement basse sur le relief », explique Météo France. Quelques averses auront lieu dans l’Est de la France ce vendredi. Le week-end s’annonce plus ensoleillé dans plusieurs régions avec des températures « un peu au-dessous des normales, notamment les minimales ».