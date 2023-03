Alors qu’elles étaient attendues pour la fin de janvier, la cinquantaine de mesures du plan Eau seront présentées demain, jeudi 30 mars 2023, par le président de la République lors d’un déplacement dans les Hautes-Alpes.

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, avait annoncé qu’il présenterait le plan Eau demain, jeudi 30 mars 2023. C’est finalement Emmanuel Macron qui s’en chargera lors d’un déplacement à Savines-le-Lac, dans les Hautes-Alpes, annonce l’Élysée ce mercredi 29 mars 2023.

« Gérer et partager cette ressource stratégique ».

Aux côtés des ministres Christophe Béchu et Marc Fesneau, le président de la République « proposera une cinquantaine de mesures qui marqueront un vrai tournant dans la gestion de l’eau. » Ce plan Eau, « qui reflète la volonté d’Emmanuel Macron » et qui sera détaillé demain, vise à répondre à deux grands défis, précise l’Élysée. Celui de « préparer l’été 2023 en donnant le cap de la mobilisation de chacun des secteurs pour économiser l’eau », et celui de « planifier la gestion et le partage de l’eau à l’horizon 2030 ».

« Il nous faut un plan large et cohérent pour répondre aux enjeux du changement climatique. L’ensemble de la société sera concerné, poursuit l’Élysée. Les épisodes de sécheresse comme en 2022, la diminution du niveau des nappes phréatiques, ou le changement du rythme des pluies […] affectent de nombreux secteurs comme l’agriculture, l’énergie, les loisirs ou l’industrie. »

Aussi, « les trois grands volets qui seront annoncés demain concerneront la réutilisation des eaux usées, le prix de l’eau et la question des usages agricoles. Les actions menées permettront ainsi de tendre vers un système plus sobre, plus résilient et mieux concerté pour gérer et partager cette ressource stratégique. »