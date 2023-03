Le secrétariat d’État chargé de l’Écologie a presenté la méthode de calcul en projet pour le futur score d’impact environnemental des produits alimentaires. Son application est prévue à partir de 2024.

« L’affichage environnemental des produits alimentaires apportera au consommateur une information simple et transparente sur l’impact environnemental des produits alimentaires. Cet affichage lui permettra de devenir un « consom’acteur » en privilégiant les produits alimentaires qui sont bons pour la planète. » Voilà, la promesse que le ministère de la Transition écologique fait ce mardi 28 mars 2023, dans un communiqué de presse.

Seize critères dévaluation

Bérangère Couillard, la secrétaire d’État chargée de l’Écologie, a présenté aux parties prenantes l’outil en projet pour le calcul du score d’impact environnemental des produits alimentaires, baptisé Écobalyse. Le calcul « s’appuie sur les seize critères d’impact de l’analyse du cycle de vie des produits » tels que le changement climatique, l’épuisement des ressources, la consommation d’eau, l’eutrophisation… Il est complété par « des critères valorisant la préservation de la biodiversité ». C’est-à-dire les infrastructures agroécologiques, la diversité des cultures et les conditions d’élevage dont le produit est issu.

Un simulateur de calcul

Le gouvernement a mis en ligne une version bêta du calculateur Écobalyse. Pour l’instant, il ne couvre que le secteur du textile et de l’alimentaire. En renseignant la quantité d’ingrédient, leur provenance, leur nature (biologique ou non), le simulateur calcule l’impact environnemental global d’une recette. Il prend aussi en compte la transformation des produits, leurs emballages et les étapes de distribution et de consommation. Il délivre un score d’impact par kilogramme de produit à l’utilisateur.