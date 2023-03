Enfouie dans le permafrost de l’Arctique, la réserve mondiale de semences du Svalbard protège l’ensemble des espèces végétales agricoles du monde des catastrophes. Pour la première fois, elle ouvre ses portes aux visiteurs.

Connaissez-vous le coffre-fort mondial de semences ? Située à flanc de montagne sur l’île norvégienne du Spitzberg, dans l’archipel du Svalbard, se trouve la Svalbard Global Seed Vault (littéralement, Chambre forte mondiale de graines du Svalbard).

Digne d’un film de science-fiction, cette chambre forte souterraine à l’allure futuriste renferme la plus grande collection de semences au monde. Plus d’un million d’échantillons y sont entreposés.

Elle permet de préserver dans un lieu sécurisé les semences de toutes les cultures vivrières de la planète des aléas climatiques ou des pertes. Une sorte de « Fort Knox » en somme, protégeant la diversité génétique et les quelque 15 000 ans d’histoires agricoles.

Une plongée virtuelle au cœur de la réserve mondiale de Svalbard

D’ordinaire fermée au public, la réserve mondiale de semences de Svalbard a récemment ouvert ses portes, ou du moins virtuellement. Pour célébrer ses 15 ans d’existence, le grand public peut désormais visiter l’intérieur du bâtiment, chose inédite depuis son inauguration en février 2008.

Grâce à la plateforme en ligne virtualtourcompany.co.uk, il est d’abord possible d’admirer, bien au chaud et sans sortir de chez soi, le paysage de l’Arctique entourant la réserve.

© Wikimedia Commons - Derrière deux portes métalliques perdues dans la neige et surmontées d’une structure futuriste, se cache la plus grande réserve de semences du monde.

Après avoir passé les deux portes métalliques qui marquent l’entrée en surface, un long tunnel permet d’accéder aux trois chambres froides où sont entreposées, sur des étagères, près de 3 000 « boîtes noires » contenant des graines en provenance du monde entier. Les utilisateurs peuvent alors parcourir les couloirs et les différentes pièces de la chambre forte et cliquer sur certains éléments pour en savoir plus.

© Wikimedia Commons - Dans les trois chambres froides de la réserve sont entreposées près de 3 000 « boîtes noires » contenant des milliers de graines.

Profondément enfouie dans le permafrost, la température à l’intérieur y est de –18°C, condition idéale pour la conservation des semences. Le permafrost et les roches épaisses qui l’entourent garantissent ainsi que les graines restent congelées même en l’absence d’électricité.

Si seules quelques personnes sont autorisées à y pénétrer, cette visite virtuelle interactive offre la possibilité à tout le monde d’explorer ce lieu mystérieux et d’en apprendre davantage sur les multiples échantillons qui y sont stockés.

« L’arche de Noé végétale »

Les trois chambres de semences peuvent stocker jusqu’à 4,5 millions d’échantillons représentant 2,5 milliards de graines. Actuellement, cette réserve ne conserve pas moins de 1 214 827 échantillons de semences de 6 042 espèces différentes, selon la banque génétique nordique, Nordgen.

Elle abrite ainsi les principales espèces alimentaires existantes : céréales (maïs, riz, blé, orge, sorgho…), légumineuses (pois, haricots, lentilles…), fruits et légumes (aubergines, laitue, pommes de terre…) mais aussi des herbes aromatiques et autres plantes.

Surnommé « l’Arche de Noé végétale », cet immense coffre-fort est géré conjointement par Nordgen (banque génétique nordique), le ministère norvégien de l’Agriculture et l’organisation internationale Crop Trust (fondée sous l’égide de l’ONU) et reçoit des échantillons des 1 700 banques de semences de la planète.

Ces banques de gènes locales préservent la diversité des cultures sous forme de semences et les rendent disponibles pour être cultivées ou à des fins de recherche. Si certaines font office de « mémoire » pour les sélectionneurs, d’autres répondent aux demandes urgentes d’agriculteurs pour la prochaine récolte.

« L’ensemble de l’humanité s’appuie sur la diversité génétique des cultures maintenues dans les banques de gènes du monde, et la Seed Vault est la dernière ligne de défense contre la perte de cette diversité », explique Sandra Borch, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation de la Norvège.

Changement climatique, guerres, financements insuffisants, catastrophes naturelles… peuvent provoquer la perte de ces collections. C’est pour cela que ces banques locales stockent dans ce coffre-fort géant des copies de leurs collections, assurance contre les pires scénarios. Le Svalbard Seed Vault est ainsi un stock de sécurité qui peut être utilisé pour recréer des variétés végétales dont les collections auraient été perdues.

Pour assurer leur préservation, les graines sont remplacées tous les dix ans. Trois ou quatre fois par an, la chambre forte mondiale de graines ouvre alors ses portes pour accueillir de nouvelles expéditions de semences provenant de différentes banques de gènes locales.