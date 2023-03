Les signataires de cette initiative citoyenne réclament une loi pour interdire l’abattage, l’élevage, le transport et le commerce des chevaux et « de tous les autres équidés ». Soumise fin janvier à la Commission européenne, elle a été enregistrée ce 22 mars 2023.

La Commission européenne a enregistré le 22 mars 2023 une initiative citoyenne européenne réclamant la fin de l’abattage des chevaux. Intitulée « Mettre fin à l’ère de l’abattage des chevaux » et soumise le 31 janvier 2023, l’initiative s’attaque également à l’élevage et au transport de longue durée des équidés. Les organisateurs ont maintenant douze mois pour collecter un million de signatures à travers les vingt-sept pays membres.

« La viande de cheval impropre à la consommation »

Les organisateurs affirment que « l’abattage des chevaux pour la consommation humaine est une pratique cruelle, motivée par la demande de viande de cheval qui est impropre à la consommation humaine. Les chevaux ne sont pas élevés comme des animaux destinés à l’alimentation. On leur administre des médicaments qui ne doivent pas être prescrits à des chevaux destinés à la consommation humaine. À cela s’ajoute le terrible problème du commerce illégal de ces animaux. »

Aligner les chevaux sur les chiens et les chats

L’objectif de cette initiative est multiple. Les signataires demandent une loi pour interdire l’abattage des chevaux et de tous les autres équidés, mais aussi « leur élevage et leur exportation pour la production de fourrure, de cuir, de viande ou pour la fabrication de médicaments ou d’autres substances ». Ils réclament aussi que la législation relative aux chevaux s’aligne sur celle concernant les chiens et les chats.

L’initiative citoyenne européenne demande également l’adoption d’une loi visant à mettre un terme « au transport sur de longues distances des chevaux à travers l’Europe à des fins d’abattage ». Ou encore d'adopter une réglementation qui protège les chevaux contre « l’obligation d’effectuer un travail excessif ou un entraînement difficile ».