Une perturbation en provenance des îles britanniques influencera le temps sur les deux tiers nord de la France. Pluies, averses, puis giboulées et retour de la neige à moyenne altitude sont à prévoir d’ici au week-end.

« Une perturbation de faible activité ondule ce mercredi et jeudi (23 mars 2023) sur le nord-ouest du pays avec un ciel couvert et quelques pluies », indique MeteoNews dans son bulletin du mercredi 22 mars 2023. Si les pluies sont encore faibles et éparses, le vent se renforce progressivement sur les côtes de la Manche.

Perturbations pluvieuses sur la moitié nord dès jeudi

Un front froid plus actif balayera la moitié nord du pays jeudi et vendredi soir avec des passages pluvieux plus marqués, de la Bretagne au Grand Est. Au sud, le temps sera sec et le ciel voilé avec des entrées maritimes autour du golfe du Lion.

Du côté des températures, la douceur sera de mise jeudi. Malgré un ciel souvent nuageux, plus de 20°C au pied des Pyrénées, et 15 à 18°C de l’Aquitaine à l’Alsace sont attendus. Toutefois, les rafales de vent pourront atteindre les 60 à 90 km/h au passage du front, dans la nuit de jeudi à vendredi, en particulier entre la Bretagne et la Normandie.

« Vendredi, les pluies du front froid stagneront du Massif central aux Alpes et au Jura avec des cumuls assez copieux entre le Jura et les Alpes du Nord, qui pourront dépasser les 20 mm en 24 heures », détaille MeteoNews.

Averses et neige ce week-end

En retrait de ce front, le flux basculera au nord-ouest avec l’arrivée d’air froid en altitude. Des averses parfois orageuses et accompagnées de grêle sont prévues le long des côtes de la Manche entre vendredi après-midi et samedi soir.

Dimanche, une nouvelle perturbation devrait ensuite traverser le pays, apportant des pluies et de la neige en moyenne altitude (dès 1 200 à 1 500 m). Un temps froid et plus sec est attendu au début de la semaine prochaine avec des températures sous les normales de saison au sol (6 à 10°C seulement au nord prévues lundi), ce qui pourra donner lieu à quelques giboulées neigeuses vers le nord-est ou les Alpes.

En bref, d’importantes perturbations sont à prévoir pour la fin de la semaine. « Un temps de saison ces prochains jours, digne d’un mois de mars, entre forts contrastes de températures, de la douceur suivie de fraîcheur, des averses, du vent et des giboulées… », explique MeteoNews.