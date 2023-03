Après une baisse de 2,4 % en décembre 2022 par rapport à novembre, les prix des produits agricoles ont augmenté de 1,1 % en janvier. Ils sont tirés à la hausse par les produits animaux et les fruits et légumes..

Les prix des produits agricoles ont augmenté en janvier 2023 par rapport au mois précédent : de 1,1 %. Sur un an, leur progression ralentit très légèrement : elle atteint 10,7 % par rapport à janvier 2022 après une hausse de 10,9 % en décembre. C’est ce que constate Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d’infos diffusée le 28 février 2023.

Les produits animaux et les légumes en hausse

Les prix de la plupart des animaux et produits animaux affichent une forte hausse sur un an. Ceux du « du lait de vache ralentissent sur un an du fait d’un certain tassement des prix des produits laitiers sur le marché international, tout en restant fortement au-dessus de ceux de 2022 », constate Agreste. Les prix des œufs continuent d’augmenter, du fait de l’épisode de grippe aviaire.

« En janvier 2023, les cours de l’ensemble des fruits confirment le redressement sur un an amorcé en décembre », souligne Agreste. C’est principalement la conséquence de la reprise des cours des pommes notamment en raison d’une forte demande qui bénéficie des conditions hivernales. Quant aux prix des légumes frais, ils ont bondi de 37 % au mois de janvier, après une hausse de 23,1 % en décembre 2022. La majorité des légumes participent à cette progression qui s’explique par une offre inférieure à la demande, qui manque pourtant de dynamisme.

Le prix des grains chute

Les cours des céréales ont continué à baisser en janvier, et se rapprochent de leur niveau de la fin de l’année 2021. « La prime géopolitique liée au conflit en Ukraine pèse moins dans l’évolution des prix que les disponibilités mondiales abondantes et la remontée de l’euro [face au dollar], observe Agreste. Ils restent cependant supérieurs de plus de 40 % à la moyenne quinquennale. »

À leur plus bas niveau depuis juillet 2021, les prix des oléagineux reculent pour le quatrième mois consécutif sur un an. Cette situation s’explique en partie par les « disponibilités confortables au niveau mondial, des fortes importations françaises massives de canola canadien et des rumeurs d’arrêt de l’incorporation de colza dans les biocarburants en Allemagne ».