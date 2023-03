Météo-France prévoit d’importants orages ce 13 mars 2023 du nord-est au sud-ouest de la France.

En raison d’une dégradation fortement orageuse, Météo-France place 28 du département, allant du sud-ouest au nord-est de la France, en alerte orange à partir de 15 heures ce lundi 13 mars 2023. À midi, la perturbation à l’origine de la dégradation orageuse s’étendait de la Vendée aux Ardennes avec une faible activité pluvieuse.

« Le temps est calme sur les départements en vigilance orange », précise Météo-France. Le service de prévision indique également que des incertitudes persistent sur l’intensité des orages, des rafales de vents, mais aussi sur la présence ou non de grêle. L’événement devrait se terminer au plus tard à minuit ce lundi en Savoie et Haute-Savoie.