La France a quasi doublé sa production de biométhane en un an, pour atteindre 7 TWh à la fin de 2022, contre 4,3 TWh à la fin de 2021. Troisième plus gros producteur d’Europe, elle entend poursuivre sa croissance avec un objectif de 130 TWh de biométhane produit à l’horizon de 2050.

L’Europe compte 1 203 sites de méthanisation répartis dans les principaux pays producteurs européens à la fin de 2022. Selon les données communiquées par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et les opérateurs gaziers (GRDF, GRTgaz, SPEGNN et Teréga) (1), l’ensemble de ces sites permet la production de 40 TWh de biométhane.

Réduction des importations de gaz fossiles, création d’emplois, équilibrage des réseaux énergétiques… La méthanisation offre de nombreux avantages, selon l’industrie gazière. Elle a également un impact environnemental neutre et valorise les déchets. Pour preuve, 83 % des installations européennes, mises en service en 2022, valorisent des déchets agricoles.

La France, troisième plus gros producteur de biométhane d’Europe

Si l’Allemagne est le plus gros producteur de biométhane d’Europe, avec 12,8 TWh/an, la France n’est pas en reste. Avec ses 7 TWh/an, elle arrive en troisième position juste derrière le Royaume-Uni et ses un peu plus de 7 TWh/an. Viennent ensuite le Danemark (5,6 TWh/an), les Pays-Bas (2,6 TWh/an), l’Italie (2 TWh/an) et la Suède (1,5 TWh/an).

© SER, GRDF, GRTgaz, SPEGNN et Teréga - Cartographie de la production de biométhane en Europe à la fin de 2022.

Particularité du modèle français, les installations de méthanisation sont plus petites, d’où leur présence en plus grand nombre sur le territoire. Dans l’Hexagone, le nombre d’unités a augmenté de 41 % entre 2021 et 2022 (365 méthaniseurs à la fin de 2021). En 2022, c’est la France qui compte le plus d’unités de production d’Europe avec 514 méthaniseurs. Elle se place devant l’Allemagne qui compte seulement 242 méthaniseurs.

130 TWh de biométhane produit en 2050

La France se place en première position des pays européens avec le plus gros potentiel de production d’ici à 2050, devant l’Allemagne. L’industrie gazière française vise une production de biométhane de 50 TWh dès 2030 et de 130 TWh à l’horizon de 2050.

© SER, GRDF, GRTgaz, SPEGNN et Teréga - Comparée à la production combinée de biogaz et de biométhane en 2021 des principaux pays européens, la France possède le plus grand potentiel de production de biométhane en 2050 (données issues du rapport de l’European Biogas Association de 2022).

À l’échelle de l’Europe, la filière du biométhane a pour ambition de produire 350 TWh en 2030 et 900 TWh d’ici à 2050 afin de répondre à l’objectif de 35 milliards de mètres cubes fixé par le plan REPowerEU pour 2030. Pour le SER et les opérateurs gaziers français, traduire cet objectif de 350 TWh en 2030 en un objectif obligatoire à l’échelle de l’Union européenne est essentiel pour garantir l’expansion rapide de la filière.