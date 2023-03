Les réalisatrices Tesslye Lopez et Isabelle Mandin donnent à voir les coulisses d’un groupe non-mixte formé de dix agricultrices de 25 à 56 ans. Avec les « Croquantes », le duo signe un documentaire éclairant sur la place ressentie par les femmes dans le monde agricole.

Autour d’un repas ou d’un établi, elles discutent de soudure, de cycles menstruels, des tracteurs, des enfants, de rémunération et des semis. Les agricultrices du Civam de la Loire-Atlantique ont créé en 2013 un groupe non mixte pour pouvoir s’exprimer. Rien d’enfermant ou d’excluant vis-à-vis des hommes : elles recherchaient un espace pour libérer leur parole jusqu’ici souvent contrainte au milieu de leur pair masculin, voire par leurs propres a priori.

Se convaincre de sa légitimité

Animé par Emilie Serpossian, ce groupe de dix agricultrices prône la solidarité. Certaines parlent même de sororité — pendant de la fraternité —, même si le terme satisfait moins les aînées. Elles échangent sur leurs expériences, elles débattent, elles butent contre leur sentiment d’illégitimité, elles s’entraident, se forment, adaptent leur métier à leur morphologie et à leurs attentes et se mobilisent afin que leur travail soit reconnu.

Pour s’exprimer, elles ont choisi le théâtre. Émilie Serpossian dont il faut souligner le travail remarquable d’accompagnatrice et de narratrice, les emmène au bout de trois ans, jusqu’au-devant de la scène, face à trois cents personnes : des proches, des voisins ou des habitants des dix communes où elles habitent chacune, venus écouter leur pièce qu’elles ont écrite en s’inspirant de leur vécu à la ferme.

Rompre leur isolement

Passionnant. « Croquantes », produit par les films Hector Nestor, n’est pas un documentaire d’insurgées, mais de femmes qui réinventent leur métier, combattent les inégalités et trouvent en l’autre un miroir ou une idée. Elles se serrent les coudes. Leur dynamique va aider certaines à s’engager et à prendre des responsabilités au sein d’instances décisionnaires.

Tesslye Lopez et Isabelle Mandin, accompagnés d’Emilie Serpossian, sillonnent désormais la France, avec leur long-métrage en bandoulière, pour des projections intimistes ou grand public. Dans les salles communales, de cinéma, de lycées et dans les granges, elles continuent à libérer la parole et à susciter, autour d’elles, la création de nouveaux groupes non mixtes.

Les prochaines dates de projection rencontre : https://lesfilmshectornestor.org/Projections-rencontres