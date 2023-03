Pour son édition de 2023, le Salon international de l’agriculture a accueilli 615 204 visiteurs, sur fonds de négociations commerciales tendues.

Un an après le début de la guerre en Ukraine, la cinquante-neuvième édition du Salon international de l’agriculture a ouvert ses portes le 25 février 2023, inauguré par Emmanuel Macron. Cette édition a refermé ses portes le 5 mars, après avoir accueilli 615 204 visiteurs. « Le Salon international de l’agriculture se porte bien, s’est réjoui Jean-Luc Poulain, son président dans le communiqué de presse diffusé juste après la fermeture des portes. Si on veut faire progresser l’agriculture et consolider notre souveraineté alimentaire, rien de tel que d’avoir des locomotives solides. Justement, les gens qui viennent au Salon pour exposer sont les locomotives qui tirent la profession et l’ensemble de la production et du secteur. »

Plusieurs plans annoncés

Cette édition a vu défiler plusieurs membres du gouvernement. Alors que les négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs entraient dans la dernière ligne droite, Emmanuel Macron a demandé aux enseignes de rogner sur leurs marges. Lors de sa visite marathon sur le salon, le président de la République a aussi annoncé un nouveau plan sur les phytos.

C’est Élisabeth Borne, la Première ministre, qui a livré les détails de ce plan de développement des alternatives aux produits phytosanitaires, le 27 février. Plus discrètement, elle a évoqué un plan de soutien pour l’agriculture biologique. Le ministre de l’Agriculture a pu lui aussi faire son lot d’annonce. Le 27 février, Marc Fesneau a lancé un fonds de 20 millions d’euros pour l’enseignement agricole. Le 1er mars, il a pu donner des détails sur le plan de souveraineté pour les fruits et légumes annoncé par son prédécesseur, doté d’une enveloppe de 200 millions d’euros fléchés vers les agroéquipements.

Un lieu de rencontre entre les éleveurs et la société

Cette année, c’est Ovalie, une vache salers, qui avait été choisie comme égérie du Salon, qui reste un rendez-vous fort pour le monde de l’élevage, ses animaux, et ses filières avec les consommateurs. Les éleveurs laitiers ont pu rappeler au président de la République leurs inquiétudes pour l’avenir.

Ce sont les plus beaux animaux des différentes races qui sont sélectionnés pour le Concours général agricole. Le Salon accueille aussi des ventes aux enchères. Les prix des trois lots d’agneaux offerts à la vente se sont envolés. Limousin Promotion a organisé ses enchères, avec une femelle limousine vendue 9 200 euros. C’est Omerta, une vache blonde d’Aquitaine, qui a fait parler d’elle. Cette vache a été achetée par un restaurateur et le maire de Fleury (Aude) pour rejoindre une ferme pédagogique.

La soixantième édition du Salon international de l’agriculture aura lieu du 24 février au 3 mars 2024.