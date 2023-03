Le Salon de l’agriculture touche à sa fin, mais les élèves de Crézancy et leur vache Jolie doivent encore passer la dernière épreuve du grand ring. Tension, larmes et fierté auront marqué leur matinée.

Ce samedi 4 mars 2023 est le dernier jour d’épreuve du trophée international de l’enseignement agricole (TIEA) pour les élèves du lycée agricole et viticole de Crézancy, dans l’Aisne. Demain marquera la fin de cinq jours passés au Salon de l’agriculture, mais pour l’heure, place à l’épreuve finale du grand ring.

Stress et appréhension avant le grand ring

À quelques minutes de l’épreuve du grand ring, la tension est à son comble. Élèves et professeurs sont calmes mais stressés, les cœurs palpitent. Quant à Jolie, installée dans sa stalle décorée et déjà habituée à la ronde des milliers visiteurs, elle s’octroie quelques câlins avec ses voisines.

« Ils sont jeunes, c’est une grande première pour eux. Ce n’est pas évident de savoir gérer la pression », commente Arnaud Cousin, directeur de l’exploitation du lycée de Crézancy arrivé mardi soir avec les élèves. Et Serge Moroy, professeur de zootechnie et grand habitué du concours, d’ajouter : « Ils sont très stressés depuis ce matin, mais ils sont prêts. »

Il est 11h15, direction le grand ring. Les candidats auront cinq minutes, chronomètre en main, pour faire leur show devant des centaines de spectateurs. Avec un passage en français et en anglais, chacun des élèves prendra la parole à tour de rôle, tandis que Thomas s’occupera aussi de faire marcher Jolie autour du ring. 11h27, c’est leur tour.

Câlin général et larmes de soulagement

Chapeaux de cow-boy sur la tête, caméra en carton sur l’épaule, banderoles dans les mains et drapeaux dans le sac à dos, les six titulaires font leur entrée, sous les applaudissements de la centaine de supporters venus les encourager. Familles, amis, anciens candidats du lycée au TIEA, professeurs, directeur et président du conseil d’administration usent des mains et des pieds pour accueillir, en grande pompe, les candidats.

Les minutes défilent. Les visages se décrispent, les voix s’éclaircissent et les sourires se font. Léa, Cassy, Thomas, Pierre-Louis, Clément et Jérémy, occupent le grand ring et assurent le show. Malgré une montée d’angoisse à la vue d’un drapeau géant, la belle Simmental de huit ans a su retrouver son calme avec l’aide de Thomas, ferme et rassurant.

11h32, fin d’épreuve. « C’est passé tellement vite, réagit Léa encore tremblotante. Mais c’était super, je suis contente. » Après avoir pris la pause avec Jolie à la sortie du grand ring, les élèves et leur mascotte rejoignent la stalle. Le stress retombe, des larmes de soulagement coulent à flots, chez les d’élèves comme les professeurs. Une fois leur vache installée, l’équipe au grand complet improvise un câlin général. « Ils peuvent être contents de ce qu’ils ont fait », dit avec fierté et les yeux humides, leur mentor Serge Moroy.