Dans leur documentaire « Paysans du ciel à la terre », Philippe Frutier et Hervé Payen donnent à voir d’impressionnantes coulées de boue saisies depuis leur ULM, et les pratiques durables trouvées au sol, par les agriculteurs, pour y remédier.

Elles dessinent comme des arbres dans les champs des Hauts-de-France. Les coulées de boue sont apparues il y a environ dix ans à Philippe Frutier, depuis son ULM. Ce photographe des airs, fils d’agriculteur, a souhaité comprendre leur origine : avec le réalisateur Hervé Payen, il a rencontré pendant trois ans des agriculteurs de la région, en système biologique ou conventionnel, ainsi que des spécialistes du sol et des élus locaux, pour tenter de saisir les origines de cette érosion.

Des alternatives et des compromis

Dans son documentaire « Paysans du ciel à la terre » d’une heure et vingt-cinq minutes, le duo s’attache surtout à montrer les solutions trouvées par les uns et les autres, pour faire qu’à nouveau l’eau pénètre dans la terre : choix de semence, non-labour, couverts végétaux, rotation, plantation d’arbres et de haies, engrais vert, etc. Chacun y va de ses alternatives et de ses compromis. La question de la rémunération de l’agriculteur et du financement de ces pratiques durables sont aussi abordées. Sortie en salle le 11 mars 2023.