Cette semaine, l’agriculture française fait tout pour montrer aux visiteurs du Salon international de l’agriculture à Paris sa plus belle vitrine. Hasard du calendrier, avec ce numéro, La France Agricole change aussi sa « vitrine » avec une formule renouvelée, à la fois sur la forme et sur le fond.

Une évolution de votre hebdomadaire qui ne se veut pas être une révolution, car l’étude qui a servi de base à notre réflexion montre un fort taux d’adhésion des lecteurs à notre magazine. Mais en quelques années, la nature des sujets recherchés et les modes de traitement et de présentation de l’information ont changé. Pour faire bouger les lignes, nous avons passé tout le journal au crible. Voici donc une nouvelle France Agricole.

Changement de maquette

L’évolution graphique se perçoit dès la couverture qui bénéficie d’une nouvelle maquette et tout au long du magazine comme dans cet édito. C’est le cas notamment des pages régions qui sont plus aérées ou du Chez vous dont la maquette a été refondée. Le « C’est son avis » se transforme en « L’interview ».

De nouveaux rendez-vous apparaissent comme « Votre parole sur les réseaux sociaux » car les agriculteurs s’expriment de plus en plus sur Twitter, Facebook ou d’autres réseaux. Cette page alternera avec le courrier des lecteurs qui s’intitule désormais « Vous avez la parole ».

Des nouveautés

Dans l’observatoire des marchés, nous vous proposerons de nouvelles tendances sur le GNR, les engrais, la paille, le foin et les fourrages, et cela en fonction des saisons. Chaque mois, un nouveau chroniqueur nous livrera son regard extérieur sur un sujet qui touche les agriculteurs : il s’agit de Pascal Perri, éditorialiste économique sur LCI. Une fois par mois également, un notaire rural répondra à une de nos questions.

Et puisque les préoccupations de la société (réduction d’intrants, économies d’eau, bien-être animal, relations avec les voisins, bas carbone…) prennent de plus en plus d’importance, nous vous signalerons les articles techniques traitant de ces sujets avec un « coup de tampon ». Quant aux portraits du magazine, ils s’élargiront à de nouveaux récits de vie comme celui de cette assistante vétérinaire. Mais La France Agricole étant bimédia, nous n’en resterons pas là : notre site internet évoluera lui aussi dans les mois à venir. Et cela, toujours pour mieux vous informer !