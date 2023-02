Dans un contexte de forte inflation énergétique, 63 exploitations de la coopérative des poulets de Janzé ont réalisé un achat groupé de trackers solaires pour réduire leurs factures d’électricité.

Le 6 février 2023, la coopérative des poulets de Janzé a inauguré le premier de ses 65 trackers solaires sur l’exploitation de Nicolas Giboire à Piré-Chancé (Ille-et-Vilaine) en présence de nombreux éleveurs, élus locaux et du climatologue Jean Jouzel.

Trackers solaires

Face à la hausse des coûts de l’énergie, il y a quelques mois, la coopérative spécialisée dans les volailles fermières a proposé à ses adhérents de réaliser un achat groupé de trackers solaires en autoconsommation. Sur les 170 coopérateurs, 40 % ont répondu favorablement. Un accord commercial a été passé avec la société Okwind. Cette entreprise basée à Torcé conçoit des trackers bi-axes et bi-faces qui suivent le soleil comme des tournesols permettant d’atteindre jusqu’à 70 % d’autonomie énergétique. Le tracker a une très faible emprise au sol et permet le libre usage des surfaces agricoles en polyculture.

Nicolas Giboire est l’un des premiers éleveurs dans le groupe à s’être équipé d’un tracker qui fonctionne depuis mi-décembre. Le jeune éleveur est à la tête de quatre poulaillers de 400 m² chacun et d’un élevage laitier de 55 vaches après avoir repris l’exploitation de ses parents. « Nous consommons surtout de l’électricité pour la salle de traite, le tank, le chauffe-eau, le racleur et, dans les poulaillers, pour l’éclairage et les chaînes d’alimentation » détaille Nicolas. « Avec cette installation, J’espère un degré d’autonomie de 60 à 70 % sur l’exploitation. C’est une facture d’électricité qui pourrait baisser de 4 000 à 5 000 € à l’année. » Le producteur a investi 55 000 € avec un retour sur investissement espéré en dix ans, peut-être même avant en fonction de l’envolée des prix de l’électricité.

100 % des besoins des 400 poulaillers

« Concrètement, pour élever nos volailles fermières, nous consommons 5 000 kWh par an pour un poulailler. Pour les 400 poulaillers de notre coopérative, nous avons donc une consommation totale de 2 millions kWh. Un tracker Okwind produisant 40 000 kWh, la production totale des 65 trackers sera ainsi de plus de 2,5 millions kWh. Nous sommes fiers de dire que les 65 trackers installés vont produire 100 % des besoins de tous les poulaillers de la coopérative » a expliqué Marina Maussion, présidente de la coopérative des poulets de Janzé. En plus de faire des économies et de poursuivre leurs actions en faveur de l’environnement, les éleveurs participent ainsi à la transition énergétique. Les élus ont salué la dynamique collective au service de l’indépendance énergétique des producteurs et du territoire.