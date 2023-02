La Cuma de l’Arc en Moselle vient d’acheter un outil pour l’entretien les petits fossés, dans le cadre d’une convention avec la communauté de communes.

Le 3 février 2023 à Lémestroff en Moselle, avait lieu la première démonstration de la rigoleuse achetée par la Cuma de l’Arc, qui regroupe une trentaine d’exploitants sur le canton de Metzervisse. Un rendez-vous technique auquel participaient des agriculteurs et les maires des communes environnantes. Au volant du tracteur, Charles Guerder, agriculteur à Oudrenne et adhérent de la Cuma, a creusé deux grosses rigoles d’une trentaine de centimètres de profondeur, en contrebas de deux de ses parcelles.

Prestation pour les communes

« Pour nous les agriculteurs, la gestion des fossés est devenue très compliquée du fait de la législation, a expliqué Jean-François Thill, le président de la Cuma. Alors qu’historiquement, c’était un rôle qui nous incombait. Lorsque notre communauté de communes, l’Arc Mosellan, nous a proposé de financer en partie une rigoleuse, nous y avons vu l’occasion de réinvestir ce domaine. » Arnaud Spet, le président de l’Arc Mosellan, se félicite de cette collaboration en matière de gestion de l’eau avec la profession agricole, qui a « les compétences et la capacité technique d’agir ».

L’outil a été acheté chez le concessionnaire local, un facteur de satisfaction de plus pour les partenaires de l’opération. Son coût est de 15 500 €, financé pour un tiers par la Cuma, un tiers par la communauté de communes et un tiers par l’Epage (Établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau) du nord-Mosellan. La machine sera utilisée en priorité par les adhérents. En contrepartie de son aide financière, l’Arc Mosellan les sollicitera pour réaliser des petits fossés dans les communes qui le demandent, le montant de la prestation restant à définir. La vitesse d’avancement d’un chantier est de 100 m à l’heure pour la création d’une grosse rigole et de 300 m pour son entretien.