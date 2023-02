Le céréalier Paul François, qui avait été indemnisé par la firme Bayer-Monsanto pour son intoxication à l’herbicide Lasso, a été pris à partie la semaine dernière à son domicile.

L’agriculteur charentais Paul François, qui avait fait condamner Monsanto après avoir été intoxiqué à l’herbicide Lasso, a été violemment agressé chez lui, a appris l’AFP le vendredi 10 février 2023 auprès de son avocat, confirmant des informations de la presse locale.

« On en a marre de t’entendre »

Selon Maître François Lafforgue, Paul François aurait été pris à partie il y a une semaine par trois personnes alors qu’il se trouvait dans son garage à Bernac, au nord d’Angoulême. L’agriculteur a reçu des coups et a été « lié », a indiqué son avocat. Selon la Charente Libre et France 3 Nouvelle Aquitaine, ses jambes et ses bras ont été ficelés. Le parquet d’Angoulême annonce avoir ouvert une enquête pour « violences en réunion » , trois circonstances aggravantes ayant été retenues : « violences en réunion », « arrestation et séquestration », et « administration de substances ».

Ses agresseurs auraient notamment déclaré « On en a marre de t’entendre et de voir ta gueule à la télé », ce que confirme Maître Lafforgue. Les suspects se seraient ensuite enfuis au moment où des lumières se sont allumées à l’extérieur du domicile.

Deux suspects toujours en fuite

L’avocat affirme envisager « sérieusement de porter plainte mais l’urgence était qu’il sorte de cet épisode traumatisant ». Contacté par l’AFP, Paul François n’a pas répondu dans l’immédiat. « Nous demandons que l’enquête soit menée le plus rapidement possible pour retrouver les coupables dans les meilleurs délais », a ajouté Maître Lafforgue.

L’agriculteur est connu pour son combat judiciaire qui avait mené à la condamnation en 2019 du groupe agrochimique Bayer, ex-Monsanto. La firme avait été reconnue responsable d’avoir commercialisé des « produits défectueux ». Le céréalier de 58 ans devait toucher 11 135 euros de dommages et intérêts.

La Confédération paysanne et le Modef en soutien

Le porte-parole de la Confédération paysanne, Nicolas Girod, a exprimé son « soutien » à Paul François « qui subit depuis longtemps des pressions énormes et maintenant est agressé ». Il a appelé au renforcement de sa protection.

Total soutien à Paul François qui subit depuis longtemps des pressions énormes et maintenant est agressé.

STOP !

Sa protection, comme celle de tous les lanceurs d'alerte qui s'attaquent à des lobbys puissants, doit être renforcée.

La @ConfPaysanne est à ses côtés https://t.co/ckSe63aZFK — Nicolas Girod (@NicolasGirod3) February 10, 2023

Le Modef « extrêmement choqué » a également apporté « tout son soutien à lui et à sa famille », demandant à ce que « les moyens soient mis en œuvre pour s’assurer que les auteurs de ces actes soient punis par la justice ».