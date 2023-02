Mais quelle semaine ! Beaucoup d'animations, de rencontres et de péripéties pour nos agriculteurs... Entre exploration nocturne, rallye de porcins, marathon de crêpes, travaux aux champs et traites animées, on ne sait plus où donner de la tête. À vos tweets !

Samedi, traite du matin

Bonjour et bon week-end.

Et moi fidèle à mon poste, dès 6 h tous les jours de la semaine, week-end et jours fériés de novembre à juin :

"et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie... je ne suis qu'amour !" pic.twitter.com/qJrFlHDwS2 — Laurent Gasc (@LoranG76) January 28, 2023

Samedi encore, travail du sol

Couvert entre deux maïs d’avoine vesce, engrais organique et destruction dans une quinzaine de jours pour préserver la réserve hydrique et assurer la préparation de sol pic.twitter.com/cjTaGoRUYW — Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) January 28, 2023

Dimanche, un bon repas pour commencer la journée

Bon dimanche ! Du bon foin pour bien commencer la journée ! #ceuxquifontlelait#FrAgTwpic.twitter.com/UYyzqWxEJ7 — C. Sablayrolles (@cedricows) January 29, 2023

Lundi, partager son métier

Deux agricultrices à l’école ! Merci beaucoup à Nadège @agri_zoom et à @celine_vannier pour leurs explications sur le #colza, le #ble et le #lin. On se retrouve bientôt ! ☺️👏 pic.twitter.com/6TatUeYOet — Séverine Blaise (@severine_blaise) January 30, 2023

Lundi toujours, duo gagnant

Partenariat entre un éleveur et un céréalier : duo gagnant. Couverture des sols tout l hiver, troupeau dehors nourrit à l herbe pic.twitter.com/NGRUdUfTJw — Guillain Berson (@GuillainBerson) January 30, 2023

Mardi, vive l'entraide

Mercredi, rencontre nocturne...

Je n’observerai jamais plus grand mammifère en lisière de mes champs #cerfpic.twitter.com/88Fm7kAigM — David Forge (@d_forge) February 1, 2023

Mercredi encore, à vos marques... prêt ? Partez !!!

Transhumance 😁🐷 #farming#agriculture#elevagepic.twitter.com/0A1syvM3p1 — Pugliese Alexis (@PuglieseAlexis1) February 1, 2023

Jeudi, chandeleur

C’est la chandeleur, et pour faire original, on va faire des crêpes !

Farine et beurre fabriqués à proximité de la maison, œufs des poules de papy, lait de mes chèvres, seul le sucre n’est pas local.

Et pour les savourer encore plus, un petit caramel au beurre salé.

Miam ! pic.twitter.com/fyHads4Bhc — Lorine (@Lorine_agri) February 2, 2023

Jeudi de nouveau, ralentir !!!

Même dans nos tracteur on nous flics et on nous dit comment faire 🤣🤣 pic.twitter.com/XnJtoOOkTy — Pierre-Yves 👨🏻‍🌾🐑🐂 (@PierreYvesBuis1) February 2, 2023

Vendredi, soupe de potimarrons