Dans le Cantal, Gérard Duval compte parmi les éleveurs de bovins qui restent fidèles aux chevaux.

« J’aime élever mes juments ardennaises, assure Gérard Duval, installé à Apchon à 1 050 mètres d’altitude, sur 115 ha abritant 78 vaches salers et douze juments de trait, dont quatre pouliches. Mes parents en élevaient déjà. J’en ai eu jusqu’à 23 dans les années 2000 quand je fréquentais les concours. Il est plus difficile d’élever des chevaux que des vaches. Alors que vous aurez dix, voire onze veaux avec dix vaches, il n’y aura pas plus de six poulains vivants pour dix juments. Les poulinages exigent une grande surveillance. »

L’éleveur loue un étalon à l’organisme de sélection du Trait ardennais dans la Marne. Les juments passent l’été en estive. Les poulains mâles sont commercialisés sur les foires de Riom-ès-Montagnes pour l’exportation en Italie. Les pouliches sont, quant à elles, vendues pour l’élevage et l’attelage à des éleveurs fidélisés de l’Ardèche, de Corrèze, du Gard…

« Nous avons enfin des cours corrects pour la viande et une demande plus soutenue pour les animaux d’élevage. Il est vraiment dommage que les sécheresses et les rats taupiers pénalisent nos prairies et mettent en concurrence les bovins et les chevaux alors qu’ils sont complémentaires sur les pâtures », précise l’éleveur.

Des concours

Persévérants et passionnés, les éleveurs de chevaux de trait regroupés en un syndicat dynamique, « Les Traits du 15 », organisent de nombreuses manifestations dont des concours locaux et un concours départemental annuel. Celui de Saint-Flour en août 2022 a réuni une centaine d’éleveurs, 250 chevaux et plus de mille visiteurs. 56 éleveurs et 99 poulinières ont représenté les chevaux de trait au Sommet de l’élevage à Cournon (Puy-de-Dôme) en octobre 2022. Plusieurs d’entre eux se déplacent aussi avec succès sur les concours nationaux de leur race. Quatre éleveurs cantaliens se préparent à participer au prochain Salon de l'agriculture à Paris.

Engouement des jeunes

La relance des foires de Riom-ès-Montagnes, le marché au cadran de Mauriac et les foires de Maurs permettent une commercialisation en local. De son côté, l’association « La Remonte de Trizac » permet d’assurer l’insémination de 200 à 250 juments par an. « Nous constatons un réel engouement des jeunes éleveurs pour les chevaux de trait. La relève est assurée », soulignent Thierry Lacombe et Benoît Serre, coprésident du syndicat « Les Traits du 15 », qui va fêter son 50e anniversaire en 2023.