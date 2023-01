Pluies verglaçantes, chutes de neige et gelées matinales, l’offensive hivernale se maintiendra demain, vendredi, et ce week-end, prévoit Météo-France.

Après un jeudi 26 janvier 2023 bien perturbé avec des précipitations et de la neige, l’épisode hivernal se poursuivra en cette fin de semaine. Météo-France l’explique par l’influence d’un puissant anticyclone centré au large de l’Irlande, qui entraîne précipitations et perturbations, parfois sous forme de pluies verglaçantes ou de chutes de neige.

Une fin de semaine encore hivernale

Vendredi, on retrouvera de faibles précipitations de l’Auvergne au Grand Est ainsi que sur les départements pyrénéens avec des petites chutes de neige à très basse altitude. Ailleurs, le ciel sera plus ou moins chargé avec toujours un franc soleil et du vent autour de la Méditerranée et sur le sud des Alpes. Les températures seront stationnaires.

Samedi, les flocons seront de plus en plus rares mais le ciel sera encore bien chargé du Sud-Ouest au Centre et au Grand Est.

Dimanche, le ciel se chargera près des côtes de la Manche. Ailleurs, des éclaircies de plus en plus larges se développeront mais la grisaille sera parfois tenace dans le Sud-Ouest. Les températures garderont un caractère hivernal avec de fréquentes gelées matinales.