Lors des Assises régionales de l'enseignement agricole en Occitanie, vétérinaire et agroalimentaire, l'enjeu majeur évoqué a été le renouvellement des générations.

Une intervention courte, mais remarquée. Lors des Assises régionales de l'enseignement agricole, le 12 janvier 2023, deux lycéens lozériens ont pris la parole pour expliquer leur parcours et leurs attentes.

Ils s'appellent Lætitia et Yoann, la première est issue d'une famille d'agriculteurs, le second est hors-cadre familial. Tous les deux souhaitent passer par le salariat avant de reprendre une exploitation.

Une aspiration qui illustre bien l'une des interventions du sociologue François Purseigle : « Nous observons une augmentation importante du nombre de salariés dans l'agriculture et un effacement sans précédent du type d'exploitation conjugale. Il faut donc repenser la formation. »

L'un des groupes de travail propose ainsi, dans la pédagogie même, de développer l'envie d'entreprendre et celle de manager. Il s'agit aussi de mieux faire connaître le tissu local aux futurs exploitants. Un apport essentiel pour les jeunes hors-cadre, qui représentent 90 % des apprenants d'Occitanie !

« Ne pas nous reposer sur nos lauriers »

L'enjeu majeur évoqué a été le renouvellement des générations : tant dans la production, que dans le machinisme et les métiers de l'agroalimentaire. En Occitanie, plus de 21 000 apprenants sont accueillis dans les établissements agricoles publics, en hausse de 2 % par an. « Mais il ne faut pas nous reposer sur nos lauriers », assure Vincent Labarthe, vice-président de la Région, en charge de l'agriculture.

D'où l'idée d'ouvrir les établissements sur une journée, notamment pour « y inviter un public plus urbain. Mais aussi des parents d'élèves », reprend l'élu.

Lors des dernières Assises, en 2017, avait aussi été actée la création de tiers-lieux dans des lycées. Quatre sont en cours de déploiement et d'autres devraient suivre, tout à la fois pour « ouvrir les établissements sur leur territoire », « inviter des filières locales » et « accompagner les grandes transitions ».