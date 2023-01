Météo-France place sept départements en vigilance orange pour des risques de neige et de verglas ce mercredi 18 janvier 2023. Quatre-vingt-deux autres sont en alerte jaune.

Ce mercredi 18 janvier 2023 à 11 heures, sept départements sont placés en vigilance orange pour des risques de neige et de verglas jusqu’à 16 heures cet après-midi. Quatre-vingt-deux autres sont maintenus en alerte jaune pour neige-verglas, crues, vent, orages, vagues-submersion, avalanches ou pluie-inondation.

© Météo-France - Sept départements sont en vigilance orange pour des risque de neige et de verglas ce mercredi 18 janvier 2023.

Sept départements en alerte orange

La Creuse, la Franche-Comté et le Haut-Rhin sont sortis de la vigilance orange pour neige-verglas et les Pyrénées-Atlantiques sont passées en jaune pour les risques de pluies.

Sur l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Saône-et-Loire les chutes de neige à basse altitude étaient toujours en cours en cette fin de matinée, avec un à cinq centimètres.

Météo-France a relevé la nuit dernière des hauteurs de neige comprises entre trois et six centimètres sur les départements placés en vigilance orange. Il y a eu davantage de chutes du côté du Nord-Est, avec quatorze centimètres vers le plateau de Langres, neuf centimètres à Belfort et six centimètres à Auxerre.