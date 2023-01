Météo-France prévoit des épisodes de fortes pluies entraînant d’importants cumuls, notamment en Corse et en Aquitaine. Vingt départements sont en alerte orange pour des risques de pluie-inondation, vagues-submersion et neige-verglas, soixante-treize autres sont en jaune.

Mardi 17 janvier 2023 à 12 heures, si le suivi pour le vent dans le sud-ouest a pris fin, vingt départements sont maintenus en vigilance orange pour pluie-inondation, vagues-submersion ou neige-verglas par Météo-France. Soixante-treize autres sont placés en alerte jaune.

© Météo-France - 20 départements sont en alerte orange, 73 autres en jaune.

> Retrouvez votre météo personnalisée sur le site LaFranceAgricole.fr

Attention aux cumuls de pluie

Météo-France a enregistré des cumuls de pluie de 30 à 40 millimètres depuis hier soir, lundi, sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Les deux départements sont placés en vigilance orange pluie-inondation.

La Corse est également en alerte orange. La Haute-Corse pour des risques de pluie-inondation, la Corse-du-Sud pour pluie-inondation et vagues-submersion. Le Var est en orange pour vagues submersion.

De fortes chutes de neige sont à prévoir

La neige arrive sur les Alpes, sur une partie du Massif central et dans le nord-est de la France, constate Météo-France. Les départements concernés par la vigilance orange neige-verglas : Haut-Rhin, territoire de Belfort, Vosges, Haute-Saône, Doubs, Côte-d’Or, Yonne, Aube, Haute-Marne, Cantal et Lozère.

Quelle évolution ?

Côté pluies, de forts cumuls sont attendus jusqu’à, au moins, dans la nuit de ce mardi à mercredi. Le sud des Landes, le Pays Basque et les plaines béarnaises sont principalement concernés. En Corse, les précipitations prendront localement un caractère orageux.

Côté neige, l'Ile-de-France va rester à l'écart des chutes à l’exception de l'extrême sud de l'Essonne et de la Seine-et-Marne. Tard ce mardi soir et la nuit prochaine, des chutes de neige significatives pourraient s'organiser vers la Creuse et l'Allier. Dans le Cantal et la Lozère, de fortes chutes de neige sont à prévoir dans la journée, accompagnées de rafales de vent jusqu’à 90 km/heure. Dans le nord-est, les chutes de neige vont perdurer jusqu’en milieu, voire fin de nuit de ce mardi à mercredi avant de s’évacuer par l’est.

Côté vagues, une puissante houle du sud-ouest atteint le littoral occidental du Var en ce début d’après-midi. En Corse du Sud, le Golfe d'Ajaccio sera particulièrement vulnérable, ainsi que Les baies de Bandol, Sanary dans le Var. Le maximum d'intensité est attendu ce mardi après-midi et soir pour le Var, entre mardi après-midi et mercredi matin pour la Corse du Sud. La houle de Sud à Sud-Ouest se propage également jusqu'aux départements des Bouches du Rhône, de l'est du Var et des Alpes-Maritimes, placés en vigilance vagues-submersion de niveau jaune.