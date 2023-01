Cinq départements sont placés en alerte orange par Météo-France pour des risques de crues, pluie-inondation ou neige-verglas ce lundi 16 janvier 2023. Si l'intensité des rafales continue de diminuer en fin de journée, soixante-trois vigilances jaunes sont maintenues.

Lundi 16 janvier 2023 à 17h30, alors que les alertes orange pour vents violents ont été levées en début d'après-midi, deux départements du sud-ouest ont été placés en vigilance orange pour des risques de pluie-inondation par Météo-France. Soixante-trois autres départements sont en jaune pour vent, crues, neige-verglas, pluie-inondation, vagues-submersion ou avalanches.

> Retrouvez votre météo personnalisée sur le site www.lafranceagricole.fr

Crue importante sur le Hem et la Liane

Le Pas-de-Calais est maintenu en orange pour des risques de crue importante sur le Hem et la Liane. La Lozère et le Cantal restent placés en vigilance orange pour neige-verglas. Une dépression entrée depuis cette nuit dans les deux départements donne de la neige dès 600 -700 centimètres, et un fort vent de sud jusqu'à 70-90km/h. Les intensités des précipitations sont de l'ordre de deux à cinq centimètres par heure ce matin. Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques entrent en alerte orange pluie-inondation.

Des rafales jusqu’à 122 km/heure en Normandie

Entre 6 et 9 heures ce lundi matin, Météo-France a relevé des vents violents dans l'intérieur des terres en Normandie : 119 km/h à Caen (Calvados), 113 km/h à Damblainville (Calvados), 109 km/h à Pontorson (Manche) et 103 km/h à Flers (Orne), 96 km/h à Le Horps (Mayenne), 94 km/h à Argentan (Orne).

Sur la frange littorale de l'ouest Normandie, les rafales ont largement dépassé les 100 km/h avec par exemple 122 km/h à la pointe de La Hague (Manche), 118 km/h à Sainte-Marie du Mont (Manche).

Le long de la façade atlantique, les plus fortes rafales ont été essentiellement côtières avec 103 km/h à Le Perrier (Vendée), 106 km/h aux Sables-d'Olonne (Vendée), 93 km/h à Nantes (Loire-Atlantique), 94 km/h à La Roche-sur-Yon (Vendée).

À l’origine de ces vents violents, les dépressions nommées "Gérard" qui a traversé le nord du pays ce lundi et "FIEN" qui a très vite circulé du golfe de Gascogne au bassin méditerranéen.

À quoi s'attendre dans les prochains jours ?

Mardi, dans une ambiance hivernale, une nouvelle perturbation va traverser le pays du sud-ouest au nord-est. Elle va s'accompagner de vents temporairement très forts de la côte aquitaine au sud du massif central, de pluie voire de neige à basse altitude sur la majorité du pays. Sur le Sud-Ouest, pluie ainsi que neige sur le relief pourront être conséquentes. En Corse, outre le vent de Sud-Ouest fort et des cumuls de précipitations importants, de fortes vagues vont impacter la côte occidentale. Ces vagues pourront se propager jusqu'à la côte varoise.

Mercredi, le temps restera froid mais un peu moins agité, avec l’évacuation de la perturbation par le nord-est. Le risque de neige en plaine devrait se restreindre aux régions Auvergne/Rhône-Alpes.

Pourquoi les tempêtes se succèdent-elles ?

Actuellement, le courant jet souffle violemment en altitude, accentué par le contraste de masse d’air marqué de Terre-Neuve à notre littoral atlantique. Le courant jet est également appelé le rail des dépressions, car il réunit les conditions propices au creusement des dépressions. Lorsqu’il reste bien établi sur l’Atlantique, on peut observer une succession de tempêtes, comme c’est le cas ces jours-ci sur la France avec le passage de Gérard aujourd’hui, et de Fien mardi.