Météo-France a placé dix-sept départements en alerte orange pour des risques de crues ou de vents violents et soixante-quinze autres en jaune. Des rafales allant jusqu’à 122 km/h en Normandie sont à prévoir ce lundi 16 janvier 2023.

Ce lundi 16 janvier 2023 à 11h30, dix-sept départements sont placés en vigilance orange pour des risques de crues, de vents violents, ou de neige et verglas par Météo-France. Soixante-quinze autres départements sont en alerte jaune pour vents violents, crue, pluie inondation, vagues-submersion ou avalanche.

© Météo-France - Météo-France place 17 départements en alerte orange pour vents violents et crues.

Dix-sept départements en orange

Seul le Pas-de-Calais est placé en alerte orange pour des risques de crue sur le Hem et la Liane, génératrice de débordements importants. Les autres départements sont en alerte pour les risques de vents violents. Il est également en vigilance jaune pour des vents violents et des pluies inondations.

La Lozère et le Cantal sont placés en alerte orange pour neige verglas. Une dépression entrée depuis cette nuit dans les deux départements donne de la neige dès 600 -700 mètres, et un fort vent de sud jusqu'à 70-90km/h. Les intensités des précipitations sont de l'ordre de deux à cinq centimètres par heure ce matin. À partir de la mi-journée, les précipitations et le vent se feront plus faibles, mais persisteront encore sur les versants exposés. En raison du vent soutenu, des congères peuvent se former.

Des rafales jusqu’à 122 km/heure en Normandie

Entre 6 et 9 heures, Météo-France a relevé des vents violents dans l'intérieur des terres en Normandie : 119 km/h à Caen (Calvados), 113 km/h à Damblainville (Calvados), 109 km/h à Pontorson (Manche) et 103 km/h à Flers (Orne), 96 km/h à Le Horps (Mayenne), 94 km/h à Argentan (Orne).

Sur la frange littorale de l'ouest Normandie, les rafales ont largement dépassé les 100 km/h avec par exemple 122 km/h à la pointe de La Hague (Manche), 118 km/h à Sainte-Marie du Mont (Manche).

Le long de la façade atlantique, les plus fortes rafales ont été essentiellement côtières avec 103 km/h à Le Perrier (Vendée), 106 km/h aux Sables-d'Olonne (Vendée), 93 km/h à Nantes (Loire-Atlantique), 94 km/h à La Roche-sur-Yon (Vendée).

À l’origine de ces vents violents, la dépression nommée "Gérard" qui traverse le nord du pays ce lundi. Elle sera en perte d'intensité cet après-midi. Les rafales s'atténuent progressivement par l'ouest, précise Météo-France, et elles devraient permettre une fin de vigilance orange d'ici le début d'après-midi sur l'ensemble de la zone en orange.