Les coopératives Bourgogne du Sud, Dijon Céréales et Terre Comtoise se sont dotées d’une force de frappe technique, scientifique et organisationnelle commune.

Le travail en commun sur l’agroénergie des coopératives Bourgogne du Sud, Dijon Céréales et Terre Comtoise vise à diversifier les sources de revenus de leurs adhérents afin de mieux faire face au changement climatique et aux bouleversements géopolitiques.

« Nous sommes lancés dans une production d’énergie compatible avec une agriculture productive et vertueuse, pointe Christophe Richardot, à la fois directeur de l’union de coopératives Alliance et de Dijon Céréales. D’ici à dix ans, de 20 à 40 millions d'euros (M€) de chiffre d’affaires seront issus de la méthanisation et 100 à 150 M€ de la production d’électricité photovoltaïque. » Avec 12 000 adhérents, Alliance représente la moitié du potentiel agricole de Bourgogne-Franche-Comté.

Préparer l'avenir

Le 22 août 2022, sur le plateau du Châtillonais, dans le nord de la Côte-d'Or, a démarré le chantier collectif de méthanisation à injection directe 100% végétal baptisé « Sécalia ». Développé avec 150 exploitations adhérentes à Dijon Céréales et Nature Energy, l’outil doit être opérationnel au premier trimestre de 2024. Il produira l’équivalent de 15 % des besoins résidentiels de gaz de la Côte-d'Or.

Alors qu’un second méthaniseur, cinq fois plus petit doit être implanté sur Genlis, au sud-est de Dijon, en partenariat avec Engie, dix projets de microméthanisation (50 kWe de puissance) sont programmés avec Agripower dans des élevages laitiers de la Bourgogne-Franche-Comté (de plus de 120 vaches). Le premier d’entre eux doit être mis en route en Côte-d'Or d’ici à la fin de 2023.

En matière d’agrivoltaïsme, l’union de coopératives est engagée avec deux énergéticiens : TSE (ombrières à Amance en Haute-Saône et Verdonnet en Côte-d'Or) et Total Energies (panneaux en palissades à Channay en Côte-d’Or). L'objectif : développer ces deux technologies sur 3 000 ha d’ici aux huit prochaines années.