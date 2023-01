Après leur passage dans l'émission "Qui veut être mon associé ?" sur M6, les créateurs de la marque "La Paille d'O", voient leurs ventes exploser.

Ce mercredi 4 janvier 2023, les céréaliers Jean Sébastien et Marine Schils et créateurs de la marque "La Paille d'O", ont pris part à l'émission "Qui veut être mon associé ?" sur M6.

Ils participent dans l'objectif d'obtenir un accompagnement entrepreneurial, des financements et d'accroître leur visibilité. Le couple cherche également à industrialiser son processus de production et à développer le service de recherche et développement de leur entreprise.

Au cours du show, ils présentent leur marque et leurs produits. Il s'agit de pailles à boire faites à partir de seigle, biodégradable et réutilisable. Leur intervention a permis de convaincre trois investisseurs de rejoindre leur marque à hauteur de 70 000 euros contre 24 % de la société et de se faire connaître aux yeux du grand public. Depuis la diffusion de l'émission, ils croulent sous les commandes et écoulent leurs stocks de pailles.

Victime de son succès

"On ne pensait vraiment pas qu'il y aurait un tel engouement", déclare Jean Sébastien à la France Agricole. "Deux jours après, le site s'était mis en file d'attente et on recevait des milliers de messages sur tous nos réseaux sociaux" ajoute-t-il. Le duo a également touché de nombreux agriculteurs. "Beaucoup d'entre eux nous ont contactés avec bienveillance, en nous disant qu'on représentait bien l'Agriculture et qu'on avait un beau projet", témoigne Jean Sébastien.

Avant leur passage dans "Qui veut être mon associé ?", le chiffre d’affaires de l'entreprise s'estimait à 1500 euros du mois d'avril à septembre 2022. Ce dernier a été multiplié par 10 depuis. "On a vendu près de 800 commandes en six jours, contre 5 au total avant l'émission. Nos stocks ont été vidés", indique-t-il.

À l'origine, les deux entrepreneurs réalisent de la vente locale sur les marchés et les foires agricoles. Un commerce de grande distribution et une dizaine de magasins distribuent également leurs pailles. Désormais, ils reçoivent de nombreuses demandes de la part de commerces et d'entreprises pour diffuser leurs produits.

De nouvelles perspectives

À présent "La Paille d'O", souhaite étendre sa stratégie de commerce entre entreprises. Elle vise notamment les restaurateurs, les cafés et les hôtels. "On aimerait augmenter le BtoB (Business to Business) et garder un rythme de vente de paille régulier", explique Jean Sébastien.

Un des projets du couple serait de développer d'autres produits issus de biomatériaux. Des gobelets, des assiettes et d'autres ustensiles sont envisagés afin de remplacer le carton et le plastique. Par ailleurs, l'entreprise espère pouvoir un jour exporter sa production vers l'Italie et la Suisse. Dans un premier temps, elle honorera toutes les commandes passées ces derniers jours.