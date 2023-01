Avec 6% de machines vendues en plus, 2022 est une très bonne année pour le marché du télescopique. Ses principaux acteurs conservent des places et des parts de marché pratiquement identiques à 2021.

2022 est la deuxième meilleure année depuis 2010 pour le marché du chargeur télescopique. Il s'est vendu pas moins de 4 977 unités lors de l'année écoulée, selon les chiffres diffusés par Axema le 9 janvier 2023. Si ces chiffres n'atteignent pas le record de 2019 et ses 5 395 machines écoulées, ils dépassent de 6 %, ceux de l'année 2021.

© Pierre Peeters/GFA - Le podium reste occupé par Manitou, JCB et Merlo. Ils représentent à eux trois, 72,1% des ventes de télescopiques en France.

Statu quo sur le podium

En ce qui concerne la répartition des parts de marché, le classement reste identique aux dernières années. Manitou conserve sa première place du podium. Le français gagne 0,5 point et atteint 31,5% de parts de marché. Il est toujours suivi de près par le britannique JCB et ses 27,4 %. Ce dernier perd 0,4 point par rapport à 2021. Merlo complète ce trio de tête, avec 13,2 % de parts de marché. L’italien gagne 0,6 point.

Dans la suite du classement, Kramer semble s’installer durablement au pied du podium avec 8% des ventes. Il perd cependant 0,7 point par rapport à 2021. Il est suivi par Bobcat, à 5,8% et Claas à 4,8%. Derrière, Massey Ferguson (3,3%), New Holland (2,9%) et Dieci (1,4%) complètent le palmarès.