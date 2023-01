On profite de l'hiver et du sec pour prendre soin des prairies ; on passe l'herse de prairie : elle écarte les bouses pour repartir la MO, elle désherbe (enlève l'herbe morte, la mousse,...), elle bouche les trous (notamment au niveau des râteliers) et elle fend le sol.#FrAgTwpic.twitter.com/yNfSWcwveH