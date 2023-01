Les éleveurs de porcs bretons démarrent l’année 2023 par un geste solidaire en offrant des côtes de porc aux Banques alimentaires de Bretagne. Ce don est financé par la vente de cochons en papier mâché décorés par les élèves d’écoles bretonnes dans le cadre du concours "De l’art ou du cochon".

Ce vendredi 6 janvier à Pacé en Ille-et-Vilaine, les éleveurs de porcs bretons ont remis 4 800 côtes de porc aux Banques alimentaires de Bretagne. L’opération avait lieu sous l’égide du Comité régional porcin de Bretagne. "Ce don fait suite à la vente de 400 cochons en papier mâché décorés par 640 élèves bretons dans le cadre de la quatrième édition du concours « De l’Art ou du Cochon » ", détaille le CRP, l’organisateur du concours.

2 360 euros collectés

La vente de ces petits cochons en papier mâché à l’occasion des six étapes du Miam Tour, a permis de collecter 2 360 €. "Les éleveurs avaient à cœur de clôturer cet évènement par un geste solidaire, en reversant la recette des ventes au profit des plus démunis en ce début d’année", assure le CRP.

"Ce don en viande de porc est important pour nous, insiste Adrien Simon, éleveur à Fleurigné (Ille-et-Vilaine). Il permet de rappeler la fierté que nous avons, par notre travail, de nourrir la population. […] Dans un contexte où le prix de l’alimentation a fortement augmenté, cela n’est pas anodin."

Des "filières de solidarité alimentaire"

"Le renforcement des liens avec le monde agricole marque la montée en puissance de la notion d’approvisionnement local qui s’est accentuée avec la crise sanitaire, ajoute Gilles Le Pottier, le président de la Banque Alimentaire de Rennes. Cela passe par les dons des agriculteurs et des transformateurs qui donnent lieu à la création de filières de solidarité alimentaire. […] Les banques alimentaires ont pour objectif de fournir une nourriture régulière, équilibrée et diversifiée aux personnes démunies : les protéines d’origine animale, les fruits et légumes sont de ce fait des denrées très recherchées."