Les adhérents de la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) s’inquiètent d’un manque de visibilité et de difficultés d’approvisionnement en pièces et/ou matières premières pour le début de l’année 2023.

Quelles sont les craintes des artisans et petites entreprises en milieu rural pour les trois à six prochains mois ? Des problèmes d'approvisionnement en pièces et/ou en matières premières pour certaines de ces entreprises qui appartiennent majoritairement au secteur du machinisme agricole. À cela s'ajoute la crainte d'un manque de visibilité. Voilà dans quel état d'esprit se trouvaient les 77 dirigeants d'entreprises qui ont répondu à l'enquête annuelle de la FNAR en octobre dernier, et dont les résultats ont été diffusés à la presse le 12 décembre 2022.

Les pronostics de l'année prochaine

Globalement, les attentes pour le début d'année 2023 sont dans le prolongement de 2022. La situation globale pour les trois à six mois à venir est attendue stable par six personnes sur dix ayant répondu au questionnaire. Mais si 28% des chefs d’entreprise sont "optimistes", 36% se disent "résignés". Cette divergence est également perceptible sur les projets d’investissement : la moitié des entreprises n’envisage pas d'investir au début de 2023.

La stabilité en mot d'ordre

Parmi les entreprises ayant répondu au questionnaire, presque une sur deux (48 %) déclare que son chiffre d’affaires n'a pas évolué en 2022. 58 % annoncent aussi une stabilité de leur trésorerie et 72 % le maintien de leurs effectifs de salariés. Cela a "permis de régler les fournisseurs et de ne pas observer plus de retard de paiement que les autres années", estime la FNAR.