La France agricole dans vos oreilles : avec le podcast Les Experts agricoles

La France agricole vous propose de réécouter ses podcasts, Les Experts agricoles, parus au cours de l'année 2022.

S'emparer de la réforme de la Pac

En 2022, Les Experts agricoles ont consacré une émission à la réforme de la politique agricole commune pour revenir sur les détails de la réforme à la suite des remarques de la Commission européenne sur le plan proposé initialement par la France. Elle vient compléter une précédente émission de novembre 2021 qui s'interrogeait, alors que les premiers textes venaient d'être publiés, sur la façon de s'emparer stratégiquement du nouveau contexte induit par la réforme de la Pac.

S'installer en agriculture

Vous avez envie de vous installer ou vous connaissez quelqu'un attiré par l'agriculture ? Écoutez ou proposez-lui d'écouter ce podcast qui présente le nouveau parcours à l'installation.

Adopter l'agriculture bas-carbone

Les Experts agricoles ont consacré deux émissions à l'agriculture bas-carbone : l'une en grandes cultures, l'autre en élevage. Elles venaient en complément de plusieurs dossiers publiés par la France agricole durant le second semestre de 2022 que vous pouvez retrouver avec notre application de lecture numérique de l'hebdomadaire.

Mettre fin à la castration à vif des porcelets

En France en 2022, la castration à vif des porcelets n'est plus légale. La filière française a fait face à ce changement de la donne. Nous examinons les solutions techniques, leur coût et faisons le tour des marchés européens confrontés ou non à la même situation.

En finir avec la déforestation importée

La déforestation importée par le soja est scrutée par l'opinion publique qui peut porter cette responsabilité sur l'agriculteur. Pourquoi en importons-nous ? Comment s'en passer ? Les protéines d'insectes sont-elles une alternative ?

Les podcasts sont des émissions audio et reportages enregistrés, diffusés à la demande.

