Après un Noël remarquablement doux, un courant océanique de nouveau très doux mais pluvieux et venteux va s’installer sur l’Hexagone au moins jusqu’au Nouvel an.

"Noël vient de se dérouler sous des conditions d'une grande douceur sur le pays », dépassant parfois les 20 °C sur le Pays basque. En moyenne, les températures ont atteint les 15 °C soit près de sept à dix au-dessus des normales de saison, souligne MeteoNews dans un bulletin publié le 27 décembre 2022.

Malgré une légère baisse des températures ce mardi, la douceur va reprendre de plus belle ces prochains jours et jusqu'au Nouvel an. Des valeurs de l'ordre de 17 °C en moyenne sont attendue sur le pays entre samedi et dimanche, "avec encore une fois des pointes supérieures ou proches des 20 degrés dans le sud de l'Aquitaine".

Un défilé de perturbations

Ce temps remarquablement doux pour la saison va s'accompagner d'un défilé de perturbations. Ainsi, MeteoNews prévoit de fortes rafales de vents pour mercredi sur une bonne moitié Nord de la France. Ces rafales approcheront voire dépasseront ponctuellement les 60-70 km/h dans les terres, et jusqu'à 80-90 km/h sur les côtes Atlantique et de la Manche.

Les plus fortes rafales de vents sont attendues dans la journée de vendredi où elles approcheront les 80 km/h dans l'intérieur de la moitié Nord et les 90-100 km/h sur les côtes. "En outre, ces passages pluvieux successifs engendreront des pluies importantes d'ici à dimanche, notamment sur un axe Bretagne - Hauts-de-France où on dépassera localement les 100 millimètres", ajoute MeteoNews.