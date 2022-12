En 2022, c’est un article sur la mort d'une cinquantaine de vaches en Italie que vous avez le plus consulté. Il est suivi par un sujet sur la revalorisation des retraites agricoles et un rappel des règles de circulation routière sur les chantiers d'été.

Intoxication

La mort début août dans le nord-ouest de l’Italie d’une cinquantaine de vaches empoisonnées par de jeunes pousses de sorgho est probablement une conséquence de la sécheresse actuelle.

Petites retraites agricoles

La MSA annonce qu’elle versera les revalorisations à la très grande majorité des conjointes bénéficiaires le 9 février 2022. Le paiement sera effectif avec les pensions du mois de janvier.

Circulation routière

Moisson, pressage et ramassage de la paille sont des chantiers à haut risque, en particulier sur la route. Voici un rappel de certaines règles méconnues de la circulation routière agricole pas toujours bien maîtrisées, qui peuvent provoquer des accidents et coûter cher lors d’un contrôle.

Matériel

En avril 2022, les constructeurs et concessionnaires de matériel agricole tiraient la sonnette d'alarme. La filière adressait une lettre ouverte au gouvernement pour l’interpeller sur leur situation devenue intenable. Entre pénurie de composants, délais à rallonge, flambée des matières premières et difficultés financières, c’est la production agricole qui risque d’être désorganisée à court terme par cette situation inédite.

Foncier

Dans la Vienne, on apprenait en fin d'année que plus de 2 000 hectares de terres ont été cédés d'un seul tenant, malgré l'opposition de la Confédération paysanne et d'associations. La Safer leur répond.

Alimentation animale

Selon les estimations diffusées par le ministère de l’Agriculture en avril 2022, plus de 100 000 éleveurs devraient bénéficier du dispositif d’aide aux achats d’aliments, doté de 489 millions d’euros au lieu des 400 millions d’euros annoncés à la mi-mars.

Photovoltaïque

En août, le gouvernement publiait un arrêté qui actait une revalorisation du prix de rachat de l’électricité solaire pour prendre en compte l’inflation. Il prévoyait aussi que le tarif pourra évoluer après le dépôt de demande de raccordement.

Concessionnaire

BPM a annoncé en avril qu'il se lançait sur le marché agricole avec les rachats des concessions John Deere Ouest Agri et Agréom, propriété de Terrena. Il pose également un pied dans l’irrigation avec la reprise de TPI.

Viande bovine

Les premiers signes de hausse des prix des matières premières, observés il y a un an et demi, se sont généralisés à la quasi-totalité des intrants. À l'occasion d'une conférence au Sommet de l'élevage, l'Institut de l'élevage a fait un état des lieux des impacts de cette flambée des coûts dans les exploitations de bovins allaitants et a dressé de premières prospectives pour les mois à venir.

Marché du blé

Le renforcement des flux de blé en juin 2022 vers l’Union européenne pourrait aider l’Ukraine à écouler son blé, mais cela risque de ne pas être suffisant pour équilibrer les marchés.

Santé animale

En juin dernier, le congrès d'Elvea France a été l'occasion de revenir sur les récentes réglementations sanitaires en vigueur à l'échelle européenne, et sur leurs conséquences dans les exploitations bovines.

Sécheresse

Le 2 août 2022, 35 départements étaient concernés par au moins un arrêté préfectoral réduisant les prélèvements d’eau à des fins agricoles. 58 le sont par au moins un arrêté les interdisant totalement.