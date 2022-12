Dans la troisième édition du Big Show animé par Jarry à l'occasion de Noël, un couple d'agriculteurs est piégé par l’émission. Alors qu'ils ne sont pas partis en vacances depuis 22 ans, ils reçoivent en cadeau un séjour de rêve au Sénégal.

À l'approche de Noël, l'humoriste Jarry offre un cadeau inespéré à un couple d'Agriculteurs. Dans son émission le Big Show sur France 2, le mardi 20 décembre 2022, depuis le Théâtre Matigny à Paris, il surprend deux personnes dans la salle. Jérôme, éleveur porcin et laitier, vivant dans le sud de la Manche avec sa femme Chantal, est ému aux larmes à l'annonce de la nouvelle.

Une surprise étonnante

Alors qu'ils ne sont que spectateurs, Jarry s'approche du couple pour leur poser quelques questions sur leur profession. Touché par leurs histoires, il leur offre un séjour familial en Afrique. Jérôme et Chantal n'étaient pas partis depuis 22 ans en vacances. "Le métier d’agriculteur, il y a les animaux. Ils ont besoin en permanence de tout. On ne peut pas partir », explique Chantal.

Jérôme a été invité dans l'émission par son ancienne apprentie pour les remercier et ne se doute de rien. Pour lui, aller à Paris, c'est "déjà assez bien".

La nouvelle est immense et le duo se retrouve "piégé malgré nous". Ému jusqu'aux larmes, Jérôme déclare, "On ne prend pas de vacances, c’est hyper compliqué et c’est vrai que ma femme m’a reproché de ne pas partir. Même au sein de la famille, ça crée des tensions. Financièrement, je n’aurais jamais pu lui payer un voyage au Sénégal". En effet, le couple n'a jamais pu s'absenter plus de quelques jours. Se faire remplacer au niveau del'élevage porcin est "complexe", déclare Jérôme à la France Agricole. "Même au niveau du lait, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de monde", ajoute-t-il.

Un projet inattendu

En une vingtaine d'années, les deux agriculteurs se sont rarement évadés. Devant les caméras, Chantal déclare "Voyager, non, mais j’ai réussi à le convaincre (son époux) de partir 3 à 4 jours dans un camping à une heure de route de chez nous ». Du côté de Jérôme, il lui est déjà arrivé de partir "du samedi au lundi" en faisant appel à une ancienne salariée pour le relayer. Une chose est sûre, ce beau cadeau de Noël va leur permettre de rêver un moment.