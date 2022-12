En octobre 2022, le prix d'achat des intrants "repart en hausse". Il reste également élevé en glissement annuel avec une progression de 24,5 % en octobre, accompagné par une hausse du prix de l'énergie, des engrais et des amendements, ainsi que des aliments pour animaux.

En octobre 2022, le prix d’achat des intrants connaît une augmentation sur un mois de 2,5 % par rapport à septembre 2022. Celui-ci était pourtant "quasi" stable depuis trois mois, constate Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note du 15 décembre 2022.

En glissement annuel, il progresse de 24,5 % en octobre, après 27,4 % en septembre et 29,0 % en août. De leurs côtés, les prix des engrais et des amendements, de l’énergie et des aliments pour animaux augmentent par rapport à l'année précédente, respectivement de 50 %, 36,9 % et de 29,2 %.

Cette progression du prix des intrants en octobre 2022 concerne toutes les exploitations agricoles allant de "14,9 % en viticulture à 27,2 % pour les exploitations de céréales et oléoprotéagineux", précise Agreste.

Envol du prix des engrais et des amendements

Le prix des engrais et des amendements "a fortement augmenté d’octobre 2021 à avril 2022" avant de se replier. Depuis août 2022, il augmente à nouveau.

Le prix des engrais s'est élevé de 50 % en octobre 2022 par rapport à octobre 2021. Agreste explique cette progression par "la poursuite des tensions sur le marché mondial des engrais, alimentées par la guerre en Ukraine. Les difficultés d’approvisionnement en gaz, en disponibilité limitée et dont le prix est en forte hausse, entraînent des baisses de production d’engrais azotés chez les principaux fabricants européens, alors que les importations subissent des coûts élevés de fret."

Après la descente, vient la montée

Du côté du prix de l’énergie et des lubrifiants, il a "fortement augmenté" de 14,1 % sur un mois ", après "trois mois de baisses consécutives". Il se maintient élevé avec une hausse de 39,5 % depuis 2021. Cette augmentation est tirée par "un contexte d’augmentation de la production de pétrole en juin et juillet par les pays de l’OPEP et d’embargo progressif de l’Union européenne sur le pétrole russe d’ici fin 2022", reprend le service statistique.

Une hausse des prix plus retenue chez les animaux

En octobre 2022, le prix des aliments pour animaux "augmente légèrement" de 0,5 % depuis le mois de septembre. Il se démarque avec une hausse de 29,2 % par rapport au niveau de l'année précédente. Cette montée des prix, plus modérée, s'inscrit dans un contexte d'une "hausse du prix des céréales et des oléagineux".

Plus en détail, "le prix des aliments pour porcins augmente sur un an de 31,7 %, celui des aliments pour volailles de 28,3 % et celui des aliments pour vaches laitières de 27,5 %", complète Agreste.