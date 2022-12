Alors que six départements sont sortis de la vigilance orange ce mercredi après-midi, dix-neuf autres sont maintenus en alerte neige et verglas.

Ce mercredi 14 décembre 2022 à 16 heures, Météo-France maintient dix-neuf départements en alerte orange neige et verglas. Vingt-trois autres sont en vigilance jaune pour les mêmes risques.

19 départements en alerte orange

Sont toujours concernés par la vigilance orange neige-verglas : Eure-et-Loir, Yvelines, Val-d'Oise, Paris, Essonne, Seine-et-Marne, Yonne, Aube, Haute-Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges et Territoire de Belfort.

Neige et pluie verglaçante vont se généraliser

Les précipitations sous forme de neige ou de pluie verglaçante se poursuivent entre la Normandie, le bassin parisien et le nord-est du pays, elles sont généralement faibles et commencent à évacuer la Normandie.

Météo-France relève entre 1 et 3 centimètres de neige entre la Normandie, le bassin parisien et la Champagne. On atteint parfois les 10 centimètres sur le nord de la Lorraine.

Des pluies verglaçantes marquées sont également tombées ce matin entre Montbéliard et Mulhouse.

Le risque de phénomènes glissants reste élevé sur l'ensemble des départements en orange, même si les précipitations tendent à devenir faibles et éparses en toutes régions au fil des heures.

Des précipitations sous forme de neige ou de petites pluies verglaçantes peuvent encore se produire entre le bassin parisien et l'Alsace. Au fil des heures, l'intensité des neiges ou pluies verglaçantes baisse. Dans la soirée et la nuit, l'affaiblissement des précipitations générant des phénomènes glissants va se généraliser.