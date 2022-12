Le thermomètre va descendre au fil des jours en ce début du mois de décembre. Météo-France annonce d’abord un froid modéré avant une chute des températures, accompagnée de gelées pour la fin de semaine.

La baisse du thermomètre entamé les derniers jours de novembre s'est confirmée ce début décembre, constate Météo-France ce lundi 5 décembre 2022. Si le froid reste très modéré avec des températures se situant seulement de 1 à 4 degrés sous les normales selon les régions, il pourrait quelque peu s'intensifier et durer. La neige s'est brièvement invitée ce lundi matin, des Hauts-de-France au Bassin Parisien. Elle s’est souvent mêlée à la pluie et n'a donc eu aucune conséquence dans un air encore un peu trop doux pour permettre aux paysages de blanchir franchement.

Jusqu’à -10 degrés attendus localement

C'est dans le sud et l'ouest, à la faveur d'un ciel plus dégagé, que les températures les plus basses étaient relevées : -0,1 degré à Dax, -0,2 à La Rochelle, -0,3 à Lacanau, -0,4 à Orange, -0,9 à Lyon, -1,1 à Carpentras, -1,5 à Salon-de-Provence et Mont-de-Marsan, -1,7 à Toulouse, -2,4 à Aubenas, -2,7 à Auch, -3,3 à Carcassonne, -3,5 à Béziers et jusqu'à -4,7 degrés à Palaminy, en Haute-Garonne.

Ce froid modéré et finalement proche des normales de saison, va perdurer jusqu'au jeudi 8 décembre 2022. Après quoi, de l'air plus froid va envahir tout le pays les jours suivants dans un flux de nord entre l'anticyclone à l'ouest des îles Britanniques et les basses pressions entre la mer du Nord et l'Italie.

Des gelées prévues en fin de semaine

Les gelées vont alors se généraliser pour la fin de semaine, avec des pics inférieurs à -5 degrés assez fréquents. Sans être particulièrement vif pour la saison, cet air froid pourrait faire chuter le thermomètre jusqu'à -8 ou -10 degrés dans les endroits froids réputés, comme à Mouthe, Charleville-Mézières, Mourmelon ou Romorantin.

Les maximales dépasseront alors difficilement 0 à 3 degrés au nord de la Loire et resteront inférieures à 10 degrés sur la moitié sud. Bien que plus sèche, cette masse d'air pourrait drainer quelques petits épisodes neigeux ici ou là, mais la prévision est pour le moment trop hésitante pour être précis et affirmatif.

Ce contexte froid pourrait durer au moins jusqu'à la mi-décembre, voire jusqu'au 20 selon certains modèles d'ensembles, sans parler à proprement parler de vague de froid.