Si du côté des champs la semaine a été plus calme, c'est l'effervescence dans les élevages. Avec la fraîcheur, les animaux ont regagné les bâtiments. Toutefois, pas de répit pour nos éleveurs qui ont enchaîné les naissances.

Samedi, bzzz...

Un brin de soleil, l’abeille en profite pour faire une courte sortie



Les ruches font toujours face à mes parcelles qui étaient en tournesol cet été



Cette année j’y ai semé du blé, et comme il n’est pas mellifère, les colonies seront déplacées dans mes champs de colza, patience pic.twitter.com/E3jXGNN8JV — David Forge (@d_forge) November 26, 2022

Dimanche, enfance à la campagne

L'enfance à la #campagne 😏#LesVraisSavent#AgriPapapic.twitter.com/2oMkvAkrw3 — Pascal Nerbesson (@CoopUnivitis) November 27, 2022

Dimanche toujours, vêlages de bon matin

Et un vêlage en ce dimanche matin 👍🎉❤️vêlage du dimanche matin …….vêlage qui va bien 😌 j ai rien trouver de mieux 😂🤩❤️🥳 bon dimanche à ts les agris et à ts les autres aussi hein 😌😘 pic.twitter.com/w7mKecgVbC — Borro Clémence (@BorroClemence) November 27, 2022

Lundi, petits veaux aux couleurs de l'automne

Des naissances cette nuit et ce matin.

Un mâle Charolais à 11h30 hier soir

Une femelle croisée montbeliarde et charolaise

Et une belle femelle montbeliarde normand. 👍😅. Très content pic.twitter.com/WPDm4WhPrm — Adrien Ruppanner 🇨🇵🐑🐄🐇🌾🐮 (@ARuppanner) November 28, 2022

Lundi encore, déjà un fort caractère

D’ailleurs, la nouvelle petite femelle commence à révéler son caractère fort. Alors que son frère reste très passif, a l’écart.

Elle ne supporte déjà pas la présence de Sally, ça promet. 🤭#FrAgTwpic.twitter.com/9zuxAhe5ja — Lorine (@Lorine_agri) November 28, 2022

Mardi, agneau sous haute surveillance

Imaginez le dialogue entre la mère et son petit qui vient de sortir de son ventre. #misebas#brebisLacaune#FrAgTwpic.twitter.com/0bLR1ueW6r — Laurent Gasc (@LoranG76) November 29, 2022

Mardi toujours, en voiture Simone !

Cette vidéo c’est trop pr moi 😭 pic.twitter.com/LOEBhnaHbp — IDIOTS DU VILLAGE (@_IDVL) November 29, 2022

Mercredi, les trois petits cochons ou presque

Pendant ce temps dans la maternité voisine, on se familiarise !#agribretagne@LitOuesterel@3trois3@INRAE_BzhNdie@VetAgroSuphttps://t.co/1Qn3FsiPSXpic.twitter.com/sClOWK286j — Adrien M 👨‍🌾 (Luna de Kereonnec🐖 ) (@kereonnec) November 30, 2022

Jeudi, mission plâtre pour Titan

Mission #Plâtre 👨🏼‍⚕️ 🩹 pour mon gros pépère 🐮 d’une semaine. Un peu trop lourd au vêlage, il a les pattes avants qui plient et les apports de Sélénium n’ont pas suffit ! #Vêlage2022#FrAgTw 🤠 pic.twitter.com/ZHETPK7EJP — Quentin B 🐮🌻🌾🌽🚜 (@bigard_q) December 1, 2022

Vendredi, bonnet et écharpe pour la traite