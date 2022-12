Les retraites agricoles doivent s’améliorer grâce à un calcul sur les 25 meilleures années et non plus toute la carrière. " La MSA est en mesure d’accompagner cette réforme pour 2026 ", affirme son président.

Le président de la Caisse centrale de MSA, Pascal Cormery, se réjouit du vote, par les députés le 1er décembre 2022, à l'unanimité, en première lecture, de la loi visant à calculer la pension des agriculteurs sur leurs 25 meilleures années (et non sur la totalité de la carrière comme aujourd’hui), à partir de 2026 : " C’est un alignement demandé depuis longtemps par la MSA. Les non-salariés agricoles n’étaient pas traités comme le reste de la population. Ce sera donc plus équitable. Globalement, le calcul de la pension sur les 25 meilleures années sera plus favorable pour les agriculteurs. " La MSA prête pour la réforme dès 2026 Pascal Cormery, l’affirme : " La MSA sera en capacité d’accompagner cette réforme pour 2026, à condition de maintenir le régime par points. " Si la proposition de loi est confirmée, les modalités de mise en œuvre du nouveau calcul sur les 25 meilleures années, doivent se faire par voie réglementaire. « Pour atteindre l’objectif de 2026, nous serons attentifs à ce qu’on maintienne la même grille de lecture qu’aujourd’hui, à savoir une retraite de base et une retraite proportionnelle par points », précise-t-il. Des améliorations pour une majorité de ressortissants " La loi définit un périmètre général. Dans la mise en œuvre par voie réglementaire, la MSA sera aussi soucieuse à ce qu’il n’y ait pas d’effets de bords négatifs ", poursuit Pascal Cormery. La CCMSA n’a pas encore pu chiffrer l’impact concret de la réforme (ni en montant, ni en nombre d’assurés), mais son président avance une certitude, celle que « la majorité des ressortissants verront des améliorations ». " Peu importe les discussions menées dans le cadre de la réforme plus globale des retraites, on fait déjà le pari que ce nouveau calcul est une avancée pour les agriculteurs. Il donne la perspective d’un système valorisant pour les jeunes, souligne Pascal Cormery. C’est essentiel pour le renouvellement des générations ! "

Aurore Cœuru