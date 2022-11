Après une année de test, la Foncière agricole d'Occitanie est opérationnelle. Dotée de 1,6 million d'euros, elle réunit 12 partenaires publics et privés.

"Sans la Foncière, nous n'aurions pas pu monter ce projet." Marie et Frédéric Thiery sont en cours d'installation d'une exploitation d'élevage d'ovins, de maraîchage et de chambre d'hôtes à Saint-Cirgues (Lot). Frédéric témoigne : "Je suis allé voir quatre banques, toutes ont retoqué notre projet d'installation. J'étais assez désespéré. Et puis, j'ai entendu parler de la Foncière agricole d'Occitanie."

Cette structure est née en juin 2022, après un an de test. Portée par 12 partenaires publics et privés (Région, chambre régionale d'agriculture, Coop de France Occitanie, Safer, banques), elle est dotée de 1,6 million d'euros de capital. "Cette somme fait effet levier et permet d'emprunter, indique Jean-Louis Cazaubon, vice-président de la Région en charge de la souveraineté alimentaire. L'objectif est d'aider les projets qui ne verraient pas le jour sans cet organisme."

Faciliter 60 installations par an

Concrètement, la structure achète les terres, pour un plafond de 150 000 euros, et l'agriculteur les loue pendant 4 à 9 ans et les achète au terme du portage. La Foncière espère ainsi faciliter 60 installations par an dans la région. "On verra s'il y a davantage de besoins", reprend Jean-Louis Cazaubon, qui n'oublie pas qu'un million d'hectares seront à céder dans les 10 prochaines années en Occitanie.

Nicolas Poulhalec, directeur de la Safer du Lot, en est convaincu : "Sans la Foncière, les Thiery ne s'installaient pas, on perdait un super projet et une superfamille avec deux enfants dans ce coin magnifique ! Le portage, c'est un outil indispensable."

Pour Frédéric Thiery, bénéficiaire de 23 hectares, c'est même "la solution miracle, notamment pour les hors cadre familiaux". Et de poursuivre : "Il y a aussi Terre de Liens, le portage citoyen... Il faut que ce genre d'initiatives se multiplient. Sinon, vu le prix des terres et du matériel, plus grand monde ne s'installera."