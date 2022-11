Cette semaine marque la fin des semis dans les champs. L'occasion pour les agriculteurs de tester leurs nouveaux semoirs. Dans les élevages, le travail d'astreinte ne manque pas, entre traite, vaccination et pâturage hivernal.

Samedi, une chèvre un peu spéciale

Sous vos yeux ébahis, un potichien qui raffole de maïs grain… 🤦🏼‍♀️

La vie est belle quand on est un chien de ferme. 😅#FrAgTwpic.twitter.com/Ya9sQM2Yj6 — Lorine (@Lorine_agri) November 12, 2022

Samedi toujours, nouveau semoir

Semoir à dents pour les céréales c’est validé sur de plus grandes surfaces cette année, un semis moins « propre » qu’au semeato mais une très belle levée #acs#notill#sd#blepic.twitter.com/9Ug9yij1bp — Pierrre-Yves Donval (@YvesPierrre) November 12, 2022

Dimanche, insémination

Insémination en pâture, encore à cette période de l’année ? 🧐



Les années se suivent mais ne se ressemblent pas 😉



Les bêtes seront bientôt dans les bâtiments car les températures basses arrivent, 5 degrés aujourd’hui 😀#FrAgTw#CeuxQuiInséminent#CeuxQuiFontLesVeauxpic.twitter.com/JIZfBySdGZ — Hugo (@hugoo_t) November 13, 2022

Lundi, agri-maman

Aujourd'hui j'ai renfilé la combinaison après 5 mois d'arrêt, pour cause grossesse 🥰 je suis devenue agri maman, à la fin du mois d'août d'un petit garçon 👶🍼💙

Spoil : je n'ai jamais réellement arrêté, je suivais de loin, mais quotidiennement l'évolution du lot 😅 pic.twitter.com/am57G68UiX — Marion 🥚🐔 (@Agri_Marion) November 14, 2022

Lundi encore, semis en famille

Semis familial avec mon frère 😎 pic.twitter.com/SekvE3y4x8 — Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) November 14, 2022

Mardi, tour d'horizon des semis

Petit tour de plaine cet après-midi sous les 1ères gouttes de 🌧🌧🌧.

1 - 🌾 #Prestance semé le 19/10

2 - Pois d'hiver Paddle semé le 25/10

3 - 🌾 #Celebrity semé le 28/10

4 - Féveroles d'hiver semées le 24/10 .

Me voilà à jour pour la #WorldCup2022 ⚽️. pic.twitter.com/dST7LRQpk2 — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) November 15, 2022

Mercredi, stockage des dernières pluies

Le manque d'eau n'est pas bon pour nos productions, l'excès non plus! Avec les pluies de ces derniers jours, nos sols sont saturés, l'excès est collecté par des drains, qui va remplir notre réserve d'eau, et sera utilisé en été quand l'eau manquera! #FrAgTw#pluiepic.twitter.com/Z0JceeEOi7 — Pom Pom (@batistepineau) November 16, 2022

Mercredi à nouveau, innovation maison

Grosse innovation pour semer une bonne partie de mes céréales (les 2/3) Avec une adaptation maison sur un cultivateur artisanale... Un nouveau cap de franchi et la satisfaction est au RDV 😍

Capter +de #CO2#ACS#SD#FrAgTw#NoTill

Merci pour les conseils précieux de certains 😉 pic.twitter.com/D15o5MQg3r — Anthony Kerhervé (@breizhfarmer) November 16, 2022

Jeudi, nouveaux broutards à la ferme

Arrivage de 36 broutards 🐮🐮 ce matin 👍🏻 Vaccination, déparasitage et c’est parti ! 26 blonds et quelques anomalies 🤣 #FrAgTw#CeuxQuiFontLaViande 🥩🤠 pic.twitter.com/33Y0qTYTpv — Quentin B 🐮🌻🌾🌽🚜 (@bigard_q) November 17, 2022

Vendredi, chassé-croisé