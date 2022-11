Comme annoncé dans un décret publié au Journal officiel le 26 octobre dernier, la remise sur les prix du carburant est passée à 10 centimes d’euros par litre à partir du 16 novembre 2022.

Si la ristourne supplémentaire sur les prix du carburant est prolongée jusqu’au 31 décembre, celle-ci sera désormais de 10 centimes d’euros par litre TTC (8,33 centimes par litre HT) à compter du 16 novembre 2022.

Initialement de 30 centimes d’euros par litre TTC, cette remise à la pompe a été mise en place par le gouvernement pour faire face à la flambée des prix du carburant ainsi qu’aux difficultés d’approvisionnement, selon un décret paru au Journal officiel le 26 octobre 2022.

Selon les modalités de ce décret, cette réduction s’applique ainsi aux gazoles, y compris non routiers (GNR), essences, gaz pétrole liquéfié carburant (GPL-c), gaz naturel véhicule (GNV), super-éthanol (E85) et éthanol diesel (ED95).

Plus en détail, celle-ci est de 8,33 centimes d’euros par litre HT pour les essences et gazoles, de 8,33 euros par mégawattheure pour les gaz naturels carburants et de 16,18 euros pour 100 kg net pour le GPL-c.