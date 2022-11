La majorité des consommateurs accordent du crédit aux labels figurant sur leurs produits alimentaires, y compris la catégorie des jeunes de 18 à 35 ans, selon deux études menées par le label Agri Confiance et la chaire d’enseignement et de recherche In’FAAQT.

Présentée le 15 novembre 2022, une étude menée par le label de l’agriculture durable portée par La Coopération Agricole, Agri Confiance, auprès de 1 000 personnes, montre que malgré leur exhaustivité, ces référentiels alimentaires conservent leur intérêt pour les consommateurs. La plupart y voit en priorité un gage de "conditions de productions plus strictes" et d’une "qualité supérieure" du produit, mais aussi la garantie de " bonnes pratiques environnementales". 54 % estiment par ailleurs que leur recrudescence sur les emballages ne les dérange pas et leur permet, au contraire, de trouver le produit alimentaire qui correspond à leurs attentes.

Emergence forte du critère « éthique »

Parmi les labels plébiscités, Agri Confiance est l’assurance d’un produit à la fois de qualité et de proximité avec les agriculteurs, estime la majorité des consommateurs interrogés. C’est en revanche, le critère éthique qui ressort chez les jeunes de 18-35 ans, selon une enquête, présentée également le 15 novembre 2022, par la chaire d’enseignement In’Faaqt et menée auprès de 2 400 consommateurs. Le label coopératif est perçu par cette tranche d’âge comme avant tout soucieux de la rémunération des agriculteurs et du bien-être animal.

Reste que dans leurs actes d’achat, ces 18-35 ans privilégient davantage des aspects gustatifs, nutritionnels, sanitaires et de composition (absence d’additifs et colorants). "On peut qualifier ces items d’auto-centrés, décrit l'enseignante-chercheuse de l'école d'ingénieurs de Purpan Cendrine Auguères. Mais ce qui est intéressant, c’est la montée de "l’éthique" dans leur choix. Il y a cinq ans, ce critère n’apparaissait pas." L’enseignante note aussi une défiance des jeunes sur le bio, et une inclination forte pour le local. Seuls 27 % d’entre eux effectuent leurs achats suivant des critères environnementaux.