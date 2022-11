Cette semaine marque le retour d’un temps perturbé sur la majeure partie du territoire après un week-end du 11 novembre plutôt clément. Des pluies orageuses et de fortes rafales de vents sont attendues par Météo-France.

Si le week-end du 11 novembre 2022 fut calme et doux sur la France, des pluies accompagnées de vents violents sont attendues sur une bonne partie du territoire cette semaine. Ainsi, Météo-France prévoit "un défilé de perturbations atlantiques entretenant une atmosphère assez douce pour la saison, avant une baisse des températures pour le week-end".

> Suivezvos prévisions météo sur LaFranceAgricole.fr

Rafales de vents autour de 90 km/h

La semaine a débuté lundi avec une première perturbation qui a traversé la France d’ouest en est, amenant des pluies orageuses et d’importants cumuls par endroits. Ce mardi 15 novembre 2022, une nouvelle perturbation pluvieuse et plus active balayera le pays d’ouest en est.

"À son passage sur la Bretagne dans la nuit, le vent va se renforcer avec de fortes rafales autour de 90 km/h. Dans le ciel de traîne à l’arrière de la perturbation, des averses prendront le relais", prévient Météo-France dans son bulletin du 14 novembre 2022.

Sur le nord-ouest du pays, les averses pourront prendre un caractère orageux dans la soirée et la nuit avec l’arrivée d’air froid en altitude rendant l’atmosphère plus instable. "Ailleurs, la perturbation de la veille lâchera encore quelques précipitations souvent faibles et éparses sur un quart sud-est, avec quelques flocons vers 2 200 mètres", ajoute l’organisme météorologique.

Une nouvelle perturbation arrivant par l’ouest marquera la journée de mercredi. Elle devrait se retrouver jeudi du Sud-Ouest au Nord-Est et au Centre-Est.

Baisse des températures en fin de semaine

Côté températures, la douceur devrait perdurer. Les nuits resteront plutôt douces pour une mi-novembre, avec "des maximales évoluant peu et se maintenant environ 3 degrés au-dessus des moyennes de saison".

À partir de vendredi, une masse d’air plus froid devrait s’enfoncer sur la France. "Les températures devraient se rapprocher des moyennes de saison, et même passer un peu en dessous sur la moitié nord".

En outre, des averses pourraient survenir vendredi, du Sud-Ouest au Nord-Est et au Centre-Est, mais aussi le long de la Manche. Celles-ci seront plus fréquentes sur le littoral aquitain ainsi que sur les Pyrénées, amenant de la neige sur les massifs.

Selon Météo-France, ces averses devraient progressivement s’atténuer samedi avant l’arrivée d’une nouvelle perturbation en fin de journée, drainant une masse d’air plus doux.